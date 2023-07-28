去美元化取得進展 日媒：人民幣跨境交易首超美元

今年以人民幣計價的跨境結算同比增長。（中通社）

統計數據顯示，2023年二季度，人民幣在中國跨境交易中占比達49%，首次超過美元。日媒稱，這主要是因為中國資本市場更加開放，中俄採用兩國人民幣結算的貿易增多。

觀察者網引述日本經濟新聞報導，這份報告是根據中國國家外匯管理局的統計數據，按照結算貨幣進行分類，對企業、個人和投資 者的跨境交易進行了統計。

但此次的統計不包括不直接經由中國的第三國之間的貿易和資本交易的人民幣結算。也不代表世界其他地區的交易情況。

環球銀行金融電信協會（SWIFT）的數據顯示，截至2023年6月，美元在全球總結算額（包括第三國間）中所占比例為42.02%，位居榜首。人民幣則以2.77%位居第五，排在歐元、英鎊和日元之後。

中國人民銀行的統計顯示，2022年跨境人民幣收付總額為42.1兆元。其中，資本項目為31.6兆元，約佔75%，貿易等經常項目為10.5兆元。

2023年4月至6月，以人民幣計價的跨境結算同比增長11%，達1.5104兆美元。從可追溯的自2010年以來的數據來看，這是人民幣季度表現首次優於美元。

報導認為，雖然全球範圍內人民幣結算所占比例不到3%，但「去美元化」開始取得進展。而人民幣結算的規模擴大主要源於兩個因素：資本市場開放和貿易結算去美元化。

中國已向外國投資者打開了通過香港交易人民幣計價的股票和債券 的大門。2014年11月，滬港通機制啟動；2017年7月，債券通正式開通；2022年，交易所交易基金（ETF）被納入互聯互通機制；今年又啟動了利率互換市場互聯互通。

在貿易方面，俄羅斯 因去年以來受到西方制裁，基本被排除在美元和歐元結算體系之外，而在與中方的石油交易中俄羅斯使用人民幣結算。