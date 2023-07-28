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經濟疲軟、美中局勢緊張 投資者出走中國

記者陳宥菘／即時報導
受中國經濟疲軟、美中局勢緊張影響，投資者對中國市場興趣降溫，轉向他國新興市場。（歐新社）
受中國經濟疲軟、美中局勢緊張影響，投資者對中國市場興趣降溫，轉向他國新興市場。（歐新社）

路透報導，由於中國疫後經濟步履蹣跚，投資者對缺乏強有力的復甦政策感到失望，以及對中美在貿易、科技和地緣政治局勢感到緊張，越來越多投資者選擇繞過中國市場，轉向如墨西哥、印度、越南等在全球製造業供應鏈中漸取代中國的國家，或是轉向增長前景更好的市場，例如巴西。

報導指出，美國和歐洲投資者對接觸中國這個「亞洲巨人」變得更加謹慎，數據顯示，排除中國以外的新興市場，共同基金和指數股票型基金（ETF）大幅增加。

根據金融市場數據提供商「路孚特」資料，今年二季度投注到中國的共同基金淨流出6.74億美元，與此同時，iShares MSCI新興市場（中國除外）今年上半年吸引了破紀錄的10億美元淨流入。

高盛的數據顯示，截至7月中旬，過去12個月，外資購買中國以外的亞洲新興市場股票的金額達390億美元，這個金額是2017年以來首次超過通過滬港通流入中國的資金。

國際獨立投資研究機構晨星追蹤發現，十大專注於中國市場的共同基金規模已較2021年的峰值下跌超過40%。還有瑞銀中國機會股票基金截至6月底資產縮水至45億美元，僅為2021年1月水平的四分之一。

中國疫後經濟恢復不如預期，削弱外資投資意願，中國官方因此加大提振力道，近日推出多項擴大消費、穩民企信心的政策。報導稱，這給投資者帶來了一些希望，但現在判斷這可能對外資流入產生什麼影響還為時過早。

至於中美局勢緊張如何影響對中國投資，報導稱，投資者在拜登政府對中國實施晶片管制之後變得更為膽怯。儘管相關限制與出口、風險投資較相關，但投資者仍對可能違反投資限制而持謹慎態度。

除了金融風險，西方機構投資者還擔心聲譽風險不斷增加。如加拿大5月舉行議會聽證會，檢查國內幾家退休基金機構與中國的關係，美國政府也還在制定一項行政命令，將限制美國對中國的對外投資。

一名投資組合經理坦言，即使是向政府部門證明投資中國市場的合理性也越來越困難。 APS資產管理首席投資官Wong Kok Hoi則說，「由於政治壓力，美國、加拿大和一些歐洲投資者正在撤離中國。從表面上看，繼貿易戰和科技戰之後，美國似乎又開始了一場投資戰。」

投資 新興市場 股票

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