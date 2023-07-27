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報告指解放軍將在亞洲和非洲建海外軍事基地 8地點入列

編譯徐榆涵／即時報導
有報告指解放軍可能正在計畫建立一系列海外軍事基地。圖為衛星影像顯示，中國協助柬埔寨修建的雲壤海軍基地已經接近完工。（Getty Images）
有報告指解放軍可能正在計畫建立一系列海外軍事基地。圖為衛星影像顯示，中國協助柬埔寨修建的雲壤海軍基地已經接近完工。（Getty Images）

有分析發現，中國解放軍可能正在計畫建立一系列海外軍事基地，以保護航線並增加其抵禦美國及其盟友制裁的能力。

衛報報導，美國研究機構AidData的分析顯示，斯里蘭卡的漢班托塔（Hambantota）、赤道幾內亞的巴塔（Bata）和巴基斯坦的瓜達爾（Gwadar），是中國未來2至5年內最有可能建立海軍基地的三處地點。

這份於26日發布的研究報告作者，考量了中國國有銀行為港口項目發放的開發融資金額、現有基礎設施的戰略價值以及與東道國政府的牢固關係等因素，預測未來八個最有可能的中國海軍基地地點。

中國解放軍海軍目前僅在東非吉布提（Djibouti）擁有一處海外軍事基地。但隨著美中競爭加劇，北京正在追趕華府的海外的海上實力。而與美國不同的是，中國非國際軍事同盟的成員國，目前僅有與北韓簽訂唯一的軍事同盟條約。AidData研究人員認為，這使得發展海外軍事基地成為中國軍事發展的優先事項。

中國海軍未來的野心可能與中國的「一帶一路」倡議密切相關。AidData預測的八個基地中有四個位於非洲。儘管中國最緊迫的海上野心是在南海和台灣海峽，但該報告的作者指出，這些行動可以「完全從中國和本土海軍基地」進行。解放軍海軍在更遠的地方的基地將幫助中國保護航線，特別是在西方制裁的情況下，並收集情報。

AidData指出，斯里蘭卡的漢班托塔港被認為是短時間內最有可能設立解放軍海軍基地的地點。該港口於2010年開放，資金來自與中國進出口銀行貸款，金額達3.07億美元。2017年斯里蘭卡政府無力償還債務後，便將該港經營權租給中國99年。

漢班托塔港常被引用為中國「債務陷阱外交」的其一實例，但經濟學家認為，此事件更有可能反映斯里蘭卡政府的不穩定，而非中國控制海外基地的戰略。

雪梨大學美國研究中心研究員赫辛格（Blake Herzinger）表示，「國旗在哪裡飄揚，商業就擴展到哪裡，這是由來已久的真理。雖然在大多數情況下，這些港口投資不太可能成為中國海軍的正式基地，但對於共產黨而言，擁有友好地點，讓中國海軍可以在世界各地尋求補給和維修，是很有用的。」

美國衛星影像公司BlackSky日前發布衛星照片顯示，中國協助柬埔寨修建的雲壤海軍基地已經接近完工，甚至跟吉布地的基地一樣，擁有一個可以停泊航空母艦的碼頭，但北京和柬埔寨政府均否認解放軍將駐紮在此。軍事分析家表示，雲壤海軍基地將為中國帶來重大戰略利益，包括進入泰國灣。

解放軍 斯里蘭卡 北京

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