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SHEIN、Temu對手來了 TikTok 8月挺進美電商市場

記者林茂仁／綜合報導
TikTok將在美國推出電子商務業務，向消費者銷售中國製商品，加劇與人氣購物平台SHEIN和拼多多旗下Temu的競爭。(路透)
TikTok將在美國推出電子商務業務，向消費者銷售中國製商品，加劇與人氣購物平台SHEIN和拼多多旗下Temu的競爭。(路透)

字節跳動旗下短影音平台TikTok將於今年8月在美國推出電商平台，向消費者銷售中國製商品，此舉不僅槓上美國政府，更將加劇與人氣購物平台希音（SHEIN）和拼多多旗下Temu的競爭。

華爾街日報報導，為與跨境電商巨頭SHEIN和拼多多旗下的跨境電商平台Temu展開競爭，TikTok將採取與亞馬遜類似的電商模式，為中國賣家和廠商提供倉儲及運輸服務，所售商品涵蓋服飾、電子產品、日用品等多個品類。此外，TikTok還將提供行銷、交易、售後等服務。

TikTok的優勢在於全球擁有10億的月度活躍用戶。而SHEIN和Temu的平台用戶總數只占TikTok全球用戶量的1/5。

TikTok目前正在招募專業人士負責採購、倉儲和訂單處理，並且已經從SHEIN和Temu挖角部分人才。

知情人士透露，TikTok的目標是推動電商平台今年在全球市場商品交易總額達到200億美元，較去年的44億美元成長超過三倍，為實現這一目標，TikTok將繼續重點開拓印尼等新興市場，同時在歐美等地也將繼續擴大業務規模，並將以追趕亞馬遜作為目標。

TikTok正在搭建一個類似於亞馬遜的購物商城，整合不同的管道，讓使用者得以在同一介面流覽和購買商品。TikTok電商部門發言人表示，繼續開拓當地企業在TikTok平台授權開展電商業務仍是當前的主要任務。

路透報導，TikTok最大挑戰仍是來自美國官方，蒙大拿州州長今年5月簽署對TikTok的禁令，計畫2024年1月1日起在全州禁用TikTok，成為全美首個徹底禁用TikTok的州。

不過，多家媒體均表示，蒙大拿州的立法面臨法律上的挑戰。TikTok公司隨即在5月底對美國蒙大拿州提起訴訟，指控該州州長最近簽署的一份禁止在該州區域內下載TikTok軟體的法令違法，要求法院推翻該禁令。

針對美方對TikTok的禁令，中國外交部發言人毛寧表示，美方迄今未能拿出證據證明TikTok威脅美國國家安全，敦促美方切實尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓別國企業，為各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正和非歧視的環境。

TikTok 電商 蒙大拿州

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