長春航空展運20空中加油、殲20四機對衝秀「死亡之吻」

2023年長春航空展在吉林長春開幕。圖為運20單機 、殲20雙機、殲16雙機加油編隊。(香港中通社)

長春航空展26日開幕，作為2023年中國空軍航空開放活動，運20首次與4架殲20護航編隊低空掠過，首次同時與殲20、殲16飛機進行空中加油表演，顯示空軍區域控制能力。在飛行展示環節，4架殲20戰機於200米高度完成4機鑽石隊形盤旋、大仰角轉彎交叉脫離等動作。

2023年長春航空展在吉林長春開幕。在地面裝備展區，96型137件具有代表性的裝備集中展示，圖為運20。(中新社)

香港 文匯報報導，今年長春航空展開放活動，恰逢抗美援朝戰爭勝利70周年。據了解，此次擔負殲20飛行表演任務的北部戰區空軍航空兵某旅，也是首支參戰績的部隊，在抗美援朝戰場上取得擊落敵機88架的戰績。

2023年長春航空展在吉林長春開幕。圖為運20單機 、殲20雙機、殲16雙機加油編隊。(中新社)

據報導，現場運油20與殲20、殲16組成編隊低空通場。運油20飛機在空中釋放出2個加油管，以空中加油構型進行低空通場，機群編隊姿態非常穩定，速度保持一致。空中加油猶如「雲端 穿針」，對飛行員的技術水平和心理素質都是極大的考驗。

此次來參加長春航空展的殲20戰鬥機來自北部戰區空軍航空兵一次性出動四架，讓現場感受到四架殲20同場飛行的震撼。

2023年長春航空展開幕，中國自主研製生產的隱身戰鬥機殲20進行飛行展示。 (中新社)

現場表演中，殲20還首次做出四機同時對頭機動，秀出空中「死亡之吻」，該表演動作是目前世界飛行表演舞台難度系數較大的動作之一，相向飛行的四機相對速度超過1000公里/小時，飛機橫向間距和高度差很小，需要飛行員高度集中精力，精準操縱飛機，現場群眾驚呼連連。

有網友表示，「同時拿出四架殲20，一方面意味咱們飛行員的飛行風格是越來越大膽；另一方面，也證明咱們殲20的裝備規模越來越大了。」

長春航空展在吉林長春開幕，解放軍空軍八一飛行表演隊換裝殲10C後首次在國內公開亮相表演。(中新社)

長春航空展在吉林長春開幕，解放軍空軍八一飛行表演隊換裝殲10C後首次在國內公開亮相表演。(中新社)

在表演環節中，空軍八一、紅鷹、天之翼三支飛行表演隊炫舞藍天，其中八一飛行表演隊是換裝殲10C後首次在國內公開亮相。

報導指出，本次活動，空中展示裝備包括13型45架飛機，地面靜態展示裝備包括96型137架飛機。較上屆增加了無偵10、殲16、直20KA等軍機。