白俄外交官揭秦剛上位之秘：凌晨致電 要求檢查習將訪的博物館

前中國外交部長秦剛被撤換，引起國際關注。(路透)

現年57歲的秦剛 在中國外交系統任職30多年，隕落和升遷一樣出人意料。美國之音引述一名前白俄羅斯 外交官指出，秦剛的快速升遷可能與其任禮賓司司長期間，有機會近距離向中國國家主席習近平 展示其忠誠與能力有關。

據報導，前白俄羅斯外交部一等秘書帕維爾·斯倫金（Pavel Slunkin）曾在2015年習近平對白俄羅斯進行國事訪問期間，與時任中國外交部禮賓司司長的秦剛有過頻繁交往。他回憶，秦剛為確保習近平第二天的訪問行程萬無一失，半夜兩點打電話給他，要求再次檢查習近平次日要參觀的博物館。

「我的第一反應是我認為這是不可能的。」斯倫金說。「他們就聯繫我的老闆，而我的老闆同意了。所以最後他們叫醒博物館副館長。」報導指出，令斯倫金更驚訝的是，中國外交官們要數第二天習近平走的台階有多少步。「他們提出的問題是：習主席到底走到了哪一步音樂會響起？」

斯倫金說，「我不認為這真的給某人帶來某種問題，但他們只需要向他們的老闆表明，準備工作是最理想的，他們考慮到這些特殊的微小的細節，一切都以盡可能的高水平做好了準備。」

斯倫金認為，秦剛去年12月被突然任命為中國外交部長跟他做過禮賓司司長有很大關係。「秦剛擔任的禮賓司長，我認為為他提供一種非常特殊的魔法技能或魔法力量，讓他可以接近習近平，以展示他是多麼忠誠、多麼高效、多麼優秀。」

斯倫金表示，「在那些保守的國家保守的傳統中，這種與領導人接近、在他耳邊低語的機會，在外交部內部的競爭提供政治優勢」，「我認為這是他職業成長的秘密之一」。

談到對秦剛的印象，斯倫金說：「他比他外交部的一些高級同事、或外交部更有經驗的老同事，更能理解西方文化、西方處理事情的方式和外交禮儀。但與此同時，他知道如何玩『我是老大』的遊戲。」

在習近平結束訪問飛回北京後，斯倫金曾探問一名中國外交官，為什麼要召開數百次會議，討論相同的問題，甚至計算步數，晚上參觀博物館？「他說，在北京有數百人跟在我身後，排著隊要取代我的位置。因此，如果我那樣做，會有另一個人去做。」