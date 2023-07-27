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王毅回任外長 官網部長欄目仍「信息更新中」 發言人也未改口

中國新聞組／北京27日電
中國外交部官網的部長欄顯示「信息更新中」，未更改為王毅。（取材自官網）
中國外交部官網的部長欄顯示「信息更新中」，未更改為王毅。（取材自官網）

中國全國人大常委會25日決定王毅回任外交部長，但截至27日，中國外交部官網的部長欄未更改為王毅，只顯示「信息更新中」，中國官媒仍稱呼抵達土耳其訪問的王毅為中共中央外辦主任。相形之下，中國人民銀行官網目前已將行長更改為潘功勝。

潘功勝與王毅25日同時被全國人大常委會第四次會議決定接任人行行長及外交部長。

王毅被宣布回任外交部長時仍在南非訪問。據官媒中國環球電視網（CGTN）下午近4時的報導，王毅搭乘的專機抵達土耳其首都安卡拉，在步下舷梯時與土耳其官員及中國駐當地人員握手致意。這一消息隨後被中國大小媒體轉發。但在報導中，對王毅的稱呼仍是「中央外辦主任」，並未加上「外交部長」的新職銜。

外交部發言人毛寧26日下午在記者會上進一步說明情況時，也仍稱呼王毅為「主任（指中共中央外事辦主任）」，尚未改口。

有看法認為，王毅可能要到出訪行程結束返國後，才會正式接任外長，而土耳其是他這次出訪的最後一站。

據中央社報導指出，成功大學政治學系教授王宏仁表示，秦剛去職恐是外交系統不同派系鬥爭結果，牽涉內部利益分配等，「秦下王上」對於接下來中國對外關係路線影響不大。

兩岸政策協會研究員吳瑟致對中央社分析，「秦下王上」是中國外交系統派系鬥爭結果，推估秦剛升遷得太快，接任外交部長後，碰觸到內部派系利益，王毅回鍋任職則是當前最能壓制雜音的做法。

「留有秦剛國務委員身分是作為籌碼用的」，吳瑟致認為，拔掉秦剛外交部長職務是目前可先壓制外交系統騷動的做法，習近平沒有全然切割秦剛，仍留有其國務委員職務，倒也不是出於愛才、惜才，而是先看看王毅回鍋後能否止血事件，倘若內部疑慮仍在，再以秦剛國務委員職務作為祭旗籌碼；「相信王毅回鍋對於外交系統已是一個很大的警示動作，外交系統會安靜一段時間」。

中國全國人大常委會25日決定王毅回任外交部長。（中新社）
中國全國人大常委會25日決定王毅回任外交部長。（中新社）

王毅 秦剛 土耳其

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