我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

江宏傑宣布告贏了 喊話福原愛履行法院裁判

李玟家人赴Bruce住所拿遺物遭阻 揚言報警取回「奧斯卡旗袍」

與北京較勁 美國務卿、防長訪南太平洋島國

編譯潘勛／綜合26日電
拜登政府派兩部長同步往訪南太平洋島國，凸顯華府戰略上與北京激烈較勁。(美聯社)
拜登政府派兩部長同步往訪南太平洋島國，凸顯華府戰略上與北京激烈較勁。(美聯社)

美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)、國務卿布林肯(Antony Blinken)接下來數日相繼造訪南太平洋島國，推動最近在當地建立的軍事、外交前哨站，反制中國在該地區的影響力，美中較勁即將提升到新高度。

華盛頓時報(Washington Times)報導，拜登政府派兩部長同步往訪南太平洋島國，凸顯華府戰略上與北京激烈較勁；奧斯丁前往巴布亞紐幾內亞(Papua New Guinea)，更創美國國防部長首度拜訪該地之例。中國加強在巴紐附近的索羅門群島(Solomon Islands)的行蹤，巴紐因此開門放路，讓美軍得登上其國土。

布林肯26日造訪東加(Tonga)，為當地美國大使館辦開幕典禮，是重要的外交配套；國務院加碼人力與資金，在南太平洋區域開設新機構。

拜登政府自今年起與巴布亞紐幾內亞簽定國防協定，在索羅門群島及東加開設大使館，與密克羅尼西亞群島及帛琉(Palau)群島的自由貿易條約重簽展期，提升高層拜訪，其密集度數十年來未有。

布林肯將再前往紐西蘭，然後轉往澳洲與奧斯丁會合，28、29日參加年度美澳部長諮詢會議，官員們表示，會議旨在推動印太地區「前所未有的合作」。

拜登政府面臨國會批評，說行政當局碰到中國在該地區造成的戰略挑戰，卻無因應。專家指出，兩部長的拜訪凸顯總統雖聽取兩黨更廣大的攻勢，提升美國在南太平洋這個世界一隅的存在感，但拜登總是慢半拍。

國會創立的「美國和平研究所」南太平洋區資深研究員哈定(Brian Harding)表示，中國提醒美國，南太平洋這地區很重要，回顧二戰，就可了解何以太平洋諸島在本區域發生大型衝突時，其地理很重要；不光是因為國家眾多，本地區之重要還要看這些國家是否打算走向民主政體，政治透明，是否在聯合國投票、在其他國際論壇，願與美國站同一邊。

美國承認12個太平洋獨立島國，其中數國正面臨拉鋸戰，華府與北京競奪對他們的影響力；哈定表示，國務卿出訪東加、國防部長前往巴布亞紐幾內亞，適足以多所說明南太平洋區的重要性在上升。

拜登 布林肯 國防部

上一則

白俄外交官揭秦剛上位之秘：凌晨致電 要求檢查習將訪的博物館

下一則

冷凍水管降溫 廣州圖書館這一招省電、清涼

延伸閱讀

拜登兒子逃稅案「認罪協議破局」老爸連任路陷陰霾

拜登兒子逃稅案「認罪協議破局」老爸連任路陷陰霾
科州「美國學院」倒閉 教育部宣布：1.3億聯邦學貸免還

科州「美國學院」倒閉 教育部宣布：1.3億聯邦學貸免還
上世紀僅2人…兩黨惡鬥「工具」 彈劾總統恐成常態

上世紀僅2人…兩黨惡鬥「工具」 彈劾總統恐成常態
一洲焦點／尋「秦」記、拜登兒失特權？升息再1碼、UFO聽證

一洲焦點／尋「秦」記、拜登兒失特權？升息再1碼、UFO聽證

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。(路透)

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

2023-07-26 11:09
王毅回鍋接任中國外交部長。（新華社）

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

2023-07-25 07:20
秦剛25日遭免去中國外交部部長職務，成為中共建政以來任期最短的外交部長。（路透）

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

2023-07-25 07:55
微信支付已經可以綁定國際信用卡。路透

微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單

2023-07-20 12:50
各國觀光業從年初就開始殷殷期盼的中國遊客始終沒有出現，泰國、新加坡、印尼和菲律賓5月的中國遊客人數仍比2019年同期少了至少六成。路透

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...

2023-07-26 17:35
網友拿當紅電影「消失的她」改成「消失的他」酸秦剛神隱。（取材自推特）

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

2023-07-19 08:07

超人氣

更多 >
中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟
秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光
曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷
大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...
華女造假文件 助中國人偷渡來美

華女造假文件 助中國人偷渡來美