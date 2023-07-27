與北京較勁 美國務卿、防長訪南太平洋島國

拜登政府派兩部長同步往訪南太平洋島國，凸顯華府戰略上與北京激烈較勁。(美聯社)

美國國防部 長奧斯丁(Lloyd Austin)、國務卿布林肯 (Antony Blinken)接下來數日相繼造訪南太平洋島國，推動最近在當地建立的軍事、外交前哨站，反制中國在該地區的影響力，美中較勁即將提升到新高度。

華盛頓時報(Washington Times)報導，拜登 政府派兩部長同步往訪南太平洋島國，凸顯華府戰略上與北京激烈較勁；奧斯丁前往巴布亞紐幾內亞(Papua New Guinea)，更創美國國防部長首度拜訪該地之例。中國加強在巴紐附近的索羅門群島(Solomon Islands)的行蹤，巴紐因此開門放路，讓美軍得登上其國土。

布林肯26日造訪東加(Tonga)，為當地美國大使館辦開幕典禮，是重要的外交配套；國務院加碼人力與資金，在南太平洋區域開設新機構。

拜登政府自今年起與巴布亞紐幾內亞簽定國防協定，在索羅門群島及東加開設大使館，與密克羅尼西亞群島及帛琉(Palau)群島的自由貿易條約重簽展期，提升高層拜訪，其密集度數十年來未有。

布林肯將再前往紐西蘭，然後轉往澳洲與奧斯丁會合，28、29日參加年度美澳部長諮詢會議，官員們表示，會議旨在推動印太地區「前所未有的合作」。

拜登政府面臨國會批評，說行政當局碰到中國在該地區造成的戰略挑戰，卻無因應。專家指出，兩部長的拜訪凸顯總統雖聽取兩黨更廣大的攻勢，提升美國在南太平洋這個世界一隅的存在感，但拜登總是慢半拍。

國會創立的「美國和平研究所」南太平洋區資深研究員哈定(Brian Harding)表示，中國提醒美國，南太平洋這地區很重要，回顧二戰，就可了解何以太平洋諸島在本區域發生大型衝突時，其地理很重要；不光是因為國家眾多，本地區之重要還要看這些國家是否打算走向民主政體，政治透明，是否在聯合國投票、在其他國際論壇，願與美國站同一邊。

美國承認12個太平洋獨立島國，其中數國正面臨拉鋸戰，華府與北京競奪對他們的影響力；哈定表示，國務卿出訪東加、國防部長前往巴布亞紐幾內亞，適足以多所說明南太平洋區的重要性在上升。