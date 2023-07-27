王毅回鍋外長秒開工 金磚會議提「全球南方」4主張

重新再任外長的中央外事辦主任王毅馬不停蹄外訪，在南非出席金磚國家會議後，26日再抵達土耳其開啟訪問。圖為土耳其總統厄多安（右）會見正在訪土的王毅。(新華社)

中共外事辦主任王毅 25日甫接任外交部長職務，當日他在南非出席金磚國家安全事務高級代表會議，提出加強「全球南方」國家合作四點主張。在王毅出訪期間秦剛 被免職，王毅不僅「立即開工」，還增加多個非洲國家行程，有學者指，中國在6個月內由秦剛、王毅對多個非洲國家先後兩次高層訪問很不尋常，可見中國非常擔心與非洲關係。

王毅在金磚國家安全會議中針對「全球南方」議題強調，中國是「全球南方」的當然成員，並提出獨立自主是「全球南方」的政治底色，發展振興是「全球南方」的歷史使命，公道正義是「全球南方」的共同主張。

「全球南方」是南北概念的延伸，用以指涉廣大的亞非拉發展中國家，並與西方國家有顯著區隔。近年來，「全球南方」已成為國際政治上的重要概念。

王毅指出，「全球南方」國家面臨抵制外部干預滲透、維護政治安全和政權安全的重要使命。「我們要保持戰略定力與自信，堅定不移走好自己的路，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，以實際行動回擊一切挑撥金磚團結、抹黑金磚合作的雜音」。

王毅特別就加強「全球南方」國家合作提出北京 的四點主張：要消除衝突，共建和平；重振活力，共促發展；開放包容，共謀進步；團結一致，共商合作。

他表示，要尊重各國合理安全關切，推動政治解決熱點問題。堅持把發展置於國際議程中心位置，維護發展中國家正當發展權利。反對意識形態畫線和陣營對抗，尊重各國人民選擇的社會制度。反對霸權主義和強權政治，支持聯合國在國際事務中發揮積極作用。呼籲在新一輪全球治理體系變革中擴大「全球南方」國家話語權和代表性，維護共同利益。

美國之音報導引述南非國際事務研究所中國--非洲研究員約翰斯頓（Lauren Johnston）說，王毅以中共外事委員會主任身分訪問時突發了秦剛被免職的消息，王毅可說是立即開始工作，且訪問的南非、奈及利亞、肯亞和土耳其都是全球南方的重要國家。

華盛頓非洲戰略研究中心副研究員南圖亞（Paul Nantulya）說，中國「在6個月內對多個國家進行了兩次高層訪問很不尋常，因為別忘了秦剛今年初對非洲進行了首次外事訪問。」中國是肯亞最大的貿易夥伴和重要的安全夥伴，北京一直「對政府變更非常擔心」，顯然希望鞏固關係。而另一個原因是，北京也在增加與西非的接觸。