王毅會俄高官 喊共同反霸權 「多極世界必定到來」

中共外事辦主任兼外長王毅（左二）南非金磚國家安全事務高級代表會議，圖為他與南非總統府部長恩特沙韋尼（中）、巴西總統首席特別顧問阿莫林（右一）、俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（左一）、印度國家安全顧問多瓦爾（右二）合影。 （新華社）

中共外事辦主任兼外長王毅 近日出席南非金磚國家安全事務高級代表會議，期間與各國代表會晤。他向俄國代表指出，願與俄方進一步加強戰略溝通，增強戰略互信，「共同反對霸權強權」。

自俄烏戰爭以來，中俄關係受到國際關注。此前有美媒指出，俄羅斯 瓦格納集團兵變，恐令中俄關係生變；中俄關係被形塑成對抗美國霸權的壁壘。

據中國外交部發布，王毅24日在南非會見俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫時表示，面對變亂交織的國際形勢，中俄關係經受住國際風雲變幻考驗，更加成熟堅韌，充滿生機活力。他強調，中方願與俄方進一步加強戰略溝通，增強戰略互信，增進雙邊、地區、國際層面協調合作，共同反對霸權強權。

帕特魯舍夫則表示，當前形勢下，俄中積極踐行多邊主義，共同反對單邊主義，抵制假借多邊機制維護少數國家利益的霸權行徑，反對加劇地區和國際局勢緊張的冷戰思維。

此前，中共解放軍與俄軍甫於23日在日本海完成為期四天的「北部．聯合」海空軍演，軍演主軸是「維護海上戰略通道安全」。

據中國國防部發布，演習指揮員在閉幕式上致詞表示，此次演習是兩軍共同維護海上戰略通道安全的重大行動，對提高兩軍戰略協作水平、維護地區和平穩定將發揮積極作用。

而王毅也於24日與印度 國家安全顧問多瓦爾會見，王毅強調，兩國領導人去年底達成了穩定中印關係的重要共識，雙方要真正將其落實到具體政策，轉化為一致行動，「推動兩國關係早日重回健康穩定發展軌道」。

王毅並稱，中方絕不會重蹈一些國家尋求「霸權」的老路，願同包括印度在內的發展中國家一道，共同支持多邊主義和國際關係民主化，「一個沒有霸權、平等有序的多極世界一定會到來」。

據中方發布，多瓦爾表示，兩國應當重建戰略互信，謀求共同發展。印方願同中方本著相互理解、相互尊重精神，著眼大局和長遠，尋找解決「邊境事態」的根本途徑，推動兩國關係盡快改善發展。