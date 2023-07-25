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秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

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秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

記者賴錦宏／即時報導
秦剛25日遭免去中國外交部部長職務，成為中共建政以來任期最短的外交部長。（路透）
秦剛25日遭免去中國外交部部長職務，成為中共建政以來任期最短的外交部長。（路透）

據央視新聞報導，中共十四屆全國人大常委會第四次會議25日表決決定，免去秦剛兼任的外交部部長職務，任命王毅為外交部部長。秦剛成為中共建政以來，任期最短的外交部長。秦剛去年12月30日才被任命為外長，整個外長任期僅半年多。

現年57歲的中國外交部長秦剛，曾任中國外交部發言人，長期與媒體打交道，為世人所熟知。他也曾是習近平的「首席禮賓官」，為習打點所有出訪和外事事宜，深為習所信任，官運一路亨通，並在今年3月晉升為中國副國級高官。其多日未露面，讓外界有健康、政治、緋聞等多種聯想，其政治之路疑似受到阻礙。

秦剛畢業於中國培養高級涉外專才的國際關係學院國際政治系，該校被譽為中國第一批「將軍大使」的搖籃。畢業後進入外交部下屬單位—北京外交人員服務局任中文秘書，並在這裡開始積累和外國駐京媒體打交道的經驗。

在進入外交部禮賓司前，秦剛曾兩度出任外交部發言人。2005年，秦剛任外交部新聞司副司長併兼任外交部發言人達五年；之後任中國駐英國大使一年，並在2011年12月，接替馬朝旭出任外交部新聞司司長，再度出任外交部發言人；直至2014年，接替因嚴重違紀的張昆生，轉任外交部禮賓司司長。

中國外交部發言人的職位不算高，但因為長期面對媒體，曝光率高，因此也被認為是容易在中國外交體系平步青雲的上升通道。

一名澳洲記者曾說，秦剛「氣場」相當強大，每次記者會都會不慌不忙先掃視全場一周，慢悠悠喝上一口放在講台上的水，才開口與全場記者打招呼。外媒記者認為：「在中國外交部相對嚴肅刻板的體制裡，秦剛屬於有江湖氣的」。

《華爾街日報》曾形容，秦剛風度翩翩，在外界看來是一位擅於把握分寸的職業外交官，和國際社會印象中那種鬥志昂揚的「戰狼」中國外交官形象不同。

但一名香港記者在自媒體上描述與秦剛互動的經驗稱，私下的秦剛並不屬於溫文儒雅型的，而是處事果斷，「他向同事下指示言詞直白，對外國政府在兩國領導人會談時新聞採訪安排的一些無理要求，就堅定回絕，有次還說：對方也欺人太甚了！」

秦剛在擔任發言人的八年時間裡，也的確留下了許多讓人印象深刻、個性鮮明的金句。他慣用反問和類比的發言風格：如2014年，在回應時任美國總統歐巴馬亞太行未訪華時稱，「你來或者不來，我就在這裡」。

同年，針對日本媒體批評中國軍費支出上漲，秦剛強調，中國人民解放軍不是只端着紅纓槍的童子軍，國外有些人總希望中國是長不大的童子軍，如果是那樣的話，誰來維護國家安全，怎麼維護世界和平？

秦剛卸下新聞發言人職務成為了外交部禮賓司司長後，曾擔任習近平的首席禮賓官，為習近平策劃各項外交活動。《華爾街日報》分析稱，秦剛多次陪同習近平出訪海外，成為深得習近平信任的助手。

秦剛曾參與不少習近平的外事活動。現在推特上還能找到，在習近平與俄羅斯總統普亭共乘的專列上，秦剛親自為央視記者開車廂門，一路領著攝影記者小跑快步，穿過兩個車廂，來到習普會的桌旁。

秦剛赴美任大使前，中國國際關係學院美國研究所所長張文宗表示，秦剛對中國的外交風格、外交立場、外交實踐，包括對西歐國家、對美的外交都非常熟悉，會是十分傑出的一位外交官。

駐美期間，面對美國朝野對華政策罕見地出現一致的強硬立場，秦剛既要堅守北京的立場，又要搭起與華盛頓之間的溝通橋樑，任務無疑十分艱鉅。但他只做了不到兩年的駐美大使，就被調回北京升外交部長，隨後又於今年3月升任國務委員，晉升為副國級高層。

在今年3月中國全國兩會，秦剛以中國新任外長之姿出席記者會的首秀，留下「打壓遏制不會使美國變得偉大，更阻擋不了中國邁向復興的步伐」、「台灣問題處理不好，中美關係地動山搖」等名句。

當時讓許多人印象深刻的畫面還包括，在回答《鳳凰衛視》關於台海議題的提問時，秦剛還特別拿出一本事先準備的《中華人民共和國憲法》，並念出中國憲法序言裡的兩句話：「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分。完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責」，強調「解決台灣問題是中國人自己的事，任何外國都無權干涉」。

如今在秦剛神隱一個月後，北京當局終於正式宣布免去其外長職務，但並未說明秦剛遭免職的原因。

秦剛 習近平 北京

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