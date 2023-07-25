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秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

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秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

記者羅印冲／即時報導
王毅回鍋接任中國外交部長。（新華社）
王毅回鍋接任中國外交部長。（新華社）

在中國前外長秦剛「神隱」一個月後，他的去向終於揭曉。據新華社報導，十四屆中國全國人大第四次會議25日在北京人民大會堂舉行。會議經表決，決定免去秦剛兼任的外交部部長職務，任命王毅為外交部部長。

報導指出，中國國家主席習近平簽署第8號主席令，中國全國人大委員長趙樂際主持會議。

有關中國外交部長人選，此前有消息稱，可能由中聯部長劉建超或外交部副部長馬朝旭接任，但最後由前任外長王毅回鍋。

今年69歲的中共中央外事辦主任王毅，也是中共中央政治局委員，為副國級高官，由他兼任外交部長，應是中國官場首例。同時也顯示，北京面臨當前複雜嚴峻的外交環境，仍由外交老將出掌外交部，以穩定外交系統。

這次會議同時也免去易綱的中國人民銀行行長職務，任命潘功勝為中國人民銀行行長。

新華社報導，25日上午，舉行第一次全體會議。常委會組成人員170人出席會議，出席人數符合法定人數。

報導稱，為貫徹落實中共中央決策部署，適應預防、懲治行賄等犯罪的實踐需要，委員長會議提出了關於提請審議刑法修正案（十二）草案的議案。

報導稱，會議還審議了任免案，以及第一次全體會議後，舉行分組會議。25日下午，趙樂際主持召開十四屆中國全國人大常委會第九次委員長會議，審議有關議題。

委員長會議後，舉行閉幕會。常委會組成人員169人出席會議，出席人數符合法定人數。會議表決通過了任免案。

秦剛被免去中國外交部長職務。資料照。(中新社)
秦剛被免去中國外交部長職務。資料照。(中新社)

北京 秦剛 中共

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