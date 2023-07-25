我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一審被判13年 吳亦凡強姦案二審北京開庭

蔡英文「身體不適」快篩確診新冠 公開行程取消

美日不同調 中「國防7校」學生被美拒絕後 在日受歡迎

記者賴錦宏／綜合報導
中國國防七校學生，被美國拒收，但卻受到日本的歡迎。圖為北京航空航天大學。（取材自維基百科）
中國國防七校學生，被美國拒收，但卻受到日本的歡迎。圖為北京航空航天大學。（取材自維基百科）

美國已將中國軍事相關院校的學生拒之門外，但美國的盟友日本卻在給這些學生開綠燈。但日本政府聲稱，「不知道他們在學習什麼（內容）」。

華爾街日報報導，日本並不避諱其歡迎中國學生的意願。日本一些政府官員和學術界管理人士表示，很高興有學生在華盛頓方面收緊限制之後，把目光投向美國之外的一個選項，並指出知識交流和科學交流自由的重要性。

「從中國學生的角度來看，美國已不予考慮他們，拒絕了他們」，東京大學的執行副校長相原博昭說，「相比之下，他們在日本頗受歡迎。」

時任美國總統川普在2020年曾發布行政命令，禁止向與中國軍民融合戰略相關實體有關聯的中國公民發放美國研究生簽證。這項行政命令在拜登執政期間仍然有效，尤其影響到中國七所從事軍事研究大學（俗稱「國防七校」）就讀和畢業的學生。

官員們說，日本政府對這些中國大學的學生沒有實施限制，儘管根據日本的一些商貿規定，其中多所大學都被視為對日本構成國家安全風險。

日本經濟產業省的一位官員說，中國「國防七校」的畢業生可以來日本學習應用於導彈設計的工程專業。這些學生在日本居住滿六個月之前，需要獲得許可才能實際接觸與導彈相關的技術，之後他們一般就有權接觸這些技術了。

日本政府6月稱，截至2021年3月的一年，來自「國防七校」中六所的39名學生在日本學習，這是有數據可查的最近一年。但日本政府聲稱，「不知道他們在學習什麼（內容）」。

日本 拜登 華爾街

上一則

體育主場外交？成都世大運多國元首到訪 習近平將出席

下一則

救經濟 因應民間資本「不敢投、不會投」 發改委推介2900項目

延伸閱讀

80歲拜登總統、89歲珍古德…存在感？長者不退休的祕密

80歲拜登總統、89歲珍古德…存在感？長者不退休的祕密
艾伯特拒移除浮球 嗆拜登法院見

艾伯特拒移除浮球 嗆拜登法院見
美國連出紕漏 印證美弱中強？

美國連出紕漏 印證美弱中強？
撤銷制裁交換美中反毒合作？ 國務院：沒討論過

撤銷制裁交換美中反毒合作？ 國務院：沒討論過

熱門新聞

中國外交部長秦剛近日遲遲未有公開露面，引起國際關注。(路透)

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

2023-07-17 06:05
網友拿當紅電影「消失的她」改成「消失的他」酸秦剛神隱。（取材自推特）

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

2023-07-19 08:07
微信支付已經可以綁定國際信用卡。路透

微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單

2023-07-20 12:50
秦剛。(路透)

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

2023-07-14 22:01
國家主席習近平接見菲律賓前總統杜特蒂時露出笑容。(取材自中國外交部網站)

破除為秦剛焦頭爛額傳言…習近平接見他 展露了笑靨

2023-07-18 02:29
中國外交部長秦剛去向成謎，引起國際關注。（路透）

出席論壇被問秦剛 中駐美大使謝鋒：謝謝關心

2023-07-19 20:18

超人氣

更多 >
長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素
小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品

小蘇打非萬能 別用來清潔這六種家用品
父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒

父母下車忘了帶鑰匙 群眾協力搶救受困高溫車內嬰兒
中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處
40歲起養成8習慣 讓你多活24年

40歲起養成8習慣 讓你多活24年