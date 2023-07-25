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消失滿月 秦剛復出難上難 人大常委會任免案跟他有關？

中國新聞組／北京25日電
中國外交部長秦剛已經一個月未公開露面，引發外界各種傳聞。（路透）
中國外交部長秦剛已經一個月未公開露面，引發外界各種傳聞。（路透）

中國外交部長秦剛自上月脫離公眾視線，到今天正好神隱滿一個月；而全國人大常委會今天將審議有關任免案，備受矚目；有媒體評論指出，秦剛「消失」滿月，幾乎沒有再復出的可能，未來出路只有兩條：下基層或進秦城。

據了解，人大常委會通常每兩個月召開一次會議，上次會議在6月底舉行，這次「加插」召開，而且只有一天，並且涉及任免案，引起外界關注和猜測。

至於秦剛神隱後，中共中央外事辦主任王毅和外交部副部長馬朝旭行程滿檔；馬朝旭21日會見赴北京參加中國外交部舉辦的安理會事務研討班的代表，這是秦剛神隱近一個月後，馬朝旭再次代表外交部主持大陸官方外交活動，20日馬朝旭也在北京出席金磚國家外長線上特別會議。

而自由亞洲電台專欄指出，秦剛被「消失」已經一個月，雖說遲早都會被當局披露下落，但百分之一千不會再以外長和國務委員的身分出來活動；未來出路只有兩條：或者下基層，或者進秦城。

文章指出，下「基層」是指被免去現職之後，降級使用或者調赴閒差；進秦城是指秦剛身為副國級官員，未來一旦若被中紀委宣布「涉嫌犯……罪」，即使是如中共國家統計局原局長兼黨組書記邱曉華一樣，最終只領刑一年，也要按照其前副國級領導人級別，被關進中國境內唯一不歸司法系統所屬的監獄──「公安部秦城監獄」。

文章並引述香港名記「紀先生」對秦剛緋聞的實名報料；文章指出，連中共大外宣的重頭記者，都敢於公開見證秦剛和二奶的細節內容，秦剛怎麼還有可能「復出」。

秦剛 中共 北京

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