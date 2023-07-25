促民間投資政策頻出 網：「翻燒餅」 誰也不知道下一步是啥

中共中央總書記習近平直指，當前中國經濟主要挑戰是內需不足。為刺激內需消費，中國各地紛紛推出「夜經濟」、「地攤經濟」，圖為重慶江北嘴江灘公園的夜市。（中新社）

中共 中央政治局24日召開會議，推出促進民間投資 的政策措施等，媒體指出，民企認為要服從於國家利益的思維沒變，加上中國內需不振等因素，民企對投資仍有疑慮；經濟觀察家並指出，政策不斷「翻燒餅」、沒有連續性，「誰也不知道下一步在幹什麼」。

中國政府近來提振經濟的措施層出不窮；19日連出11道文件，稱要加大對民營經濟的政策支持力度；20日國務院 公布「民企31條」，24日中共總書記習近平更是親自主持中共中央政治局會議，部署下半年經濟工作。

但華爾街日報引述專家表示，過去數年中國政府監管整頓科技及補教等行業，以及防疫清零政策，讓民企受重創，其中，螞蟻金服2020上市計畫在最後一刻被叫停，更是指標性事件。

然而今年經濟復甦乏力的現象越來越嚴重，官方政策大轉彎，多次提出民營企業家是自己人，並出台不少有利於民營企業發展的措施。

報導引述北京一家私募股權投資公司合夥人Zhang Xuan的看法，中國政府最近關於支持民企的承諾無疑是向投資者釋放積極訊號，但並不認這些舉措能夠遏制整體經濟下滑，「市場的長期表現沒辦法簡單地被幾份政策文件左右。」

報導並引述牛津大學助理研究員馬格納斯（George Magnus）表示，「（中共）對民營企業的總體態度仍然是，它們要服從於國家利益。」報導表示，長期的經濟不利因素也令民企和投資者的投資態度變得謹慎。

自由亞洲電台報導指出，前鳳凰網「十大最有影響力名博」之一的蔡慎坤似乎對會議本身就期望不高，他表示：「最重要的問題是過去這幾年以來，人們對未來失去信心。你這個政策又不斷地翻燒餅，誰也不知道你下一步在幹什麼，政策上沒有連續性。」

但這些措施在民間並沒有熱烈回應，各種渠道消息顯示，大批民營企業家仍持觀望態度；報導指出，「這幾天我的企業家朋友也在跟我交流這方面的話題，主要的態度還是在觀望，誰也不敢輕舉妄動，誰也不敢輕易相信他們的承諾，因為這些承諾都是過去他們反復在承諾的，」蔡慎坤說。