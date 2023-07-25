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政治局釋7信號：波浪式恢復經濟 穩就業升到戰略高度

中國新聞組／北京25日電
中共中央政治局24日召開會議，由中共總書記習近平主持，分析研究當前經濟形勢並部署下半年經濟工作。圖為工作人員在新能源汽車阿維塔生產線上作業。（新華社）
中共中央政治局24日召開會議，由中共總書記習近平主持，分析研究當前經濟形勢並部署下半年經濟工作。圖為工作人員在新能源汽車阿維塔生產線上作業。（新華社）

中共中央政治局24日召開會議，部署下半年經濟工作。會議由習近平主持，釋出活躍資本市場、適時調整優化房地產政策等七大政策信號。會議指出當前經濟面臨挑戰，主要是內需不足；疫情防控調整後，經濟恢復是「波浪式發展、曲折式前進的過程」。會議並強調把「穩就業」提高到戰略高度通盤考慮，及制定推出促進民間投資的政策措施等。

中國國家統計局日前公布第二季國內生產毛額（GDP）年增6.3%，遜於預期，加上內需消費轉趨疲弱，24日召開的政治局會議，被認為是北京因應當前經濟復甦不力的應對會議。

就下半年經濟政策，據新華社報導，會議指出，要加強逆周期調節和政策儲備。繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，延續、優化、完善並落實好減稅降費政策，發揮總量和結構性貨幣政策工具作用。保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

內需消費方面，會議強調，要積極擴大國內需求，發揮消費拉動經濟成長的基礎性作用，透過增加居民收入擴大消費，透過終端需求帶動有效供給。

會議提到，要提振汽車、電子產品、家居等大宗消費，推動體育休閒、文化旅遊等服務消費。要更好發揮政府投資帶動作用，加快地方政府專項債券發行和使用。要制定推出促進民間投資的政策措施。穩住外貿外資基本盤。要增加國際航班，保障中歐班列穩定暢通。

產業方面，會議提出加快培育戰略性新興產業。推動數位經濟與先進製造業、現代服務業深度融合，促進人工智能安全發展。要推動平台企業健康持續發展。

針對房地產，會議要求，切實防範化解重點領域風險，適應房地產市場供求關係重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策。此外，要把「穩就業」提高到戰略高度。有效防範化解地方債務風險。

另據法廣網引述法新社分析文章指出，政治局會議感覺要拿出一套挽救經濟的大計，結果似乎無計可施。倒是剝去官式說辭，顯出當局可以說難得的或者無奈的坦承「中國經濟運行面臨新的困難挑戰」。分析也指出，會議語調反映出最高層的某種「憂慮」，應是問題十分的嚴重了。

房地產 投資 就業

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