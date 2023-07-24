我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓爆血案 20歲男遭多人捅胸

好市多員工最討厭行為 華人別踩雷

突破海外封鎖 中國自主研發核磁共振儀器量產

中國新聞組／北京24日電
中國國產核磁共振技術突破國外長期封鎖。(取材自央視新聞)
中國國產核磁共振技術突破國外長期封鎖。(取材自央視新聞)

央視新聞報導，核磁共振儀器被譽為「尖端醫療設備皇冠上的明珠」，但生產技術長期被國外封鎖。中國自主研發的核磁共振儀器日前研製成功，開始量產。將核磁共振儀器搬上生產線並不是一件容易的事情，這其中不光要解決「卡脖子」的技術難題，還有如何解決科技成果轉化的問題。

據報導，中國科學院深圳先進技術研究院裡，生產線上生產的是中國自主研發的核磁共振儀器，白色的圓柱體就是正在生產中的儀器，它將出現在醫院的檢查室裡。

中國國產核磁共振技術突破國外長期封鎖。(取材自央視新聞)
中國國產核磁共振技術突破國外長期封鎖。(取材自央視新聞)

北京大學深圳醫院醫學影像科副主任技師張輝說，它的圖像質量一點都不遜色於國際先進的核磁共振儀器生產廠家，價格也已經比以前大幅度降低了，該醫院的醫療檢查費用相對於以前也在逐步降低，這對於民眾來說，看病的時候花費會少了。

北京大學深圳醫院裡，一台自主研發的核重情況儀器正在工作，並將資料實時傳輸到15公里外的中國科學院深圳先進技術研究院。據報導，這款儀器可用於人體的全身成像，不僅分辨率更高，還加快了成像速度。

不僅在核磁共振的影像診斷裝備上有重大突破，報導說，中國科學院深圳先進技術研究院已經研發出可為肝癌和乳腺疾病提供早期的無創超聲靈敏成像技術；研發為帕金森、工程院、阿爾茨海默病提供治療的超聲神經重大儀器也開始進行臨床試驗。

中國科學院深圳先進技術研究院副院長鄭海榮說，產業帶來重大需求導向，特別是產業裡的核心技術需求導向，產業裡的「卡脖子」問題、急需破解的問題，作為研發的一個導向。

聯影醫療科技股份有限公司董事長張強說，聯影提出了針對臨床上出現的問題、我們市場上的挑戰，把這些問題總結出來，深圳先進技術研究院利用他們比較先進的研發實力來共同攻關。

市場的痛點，成為了研發單位的攻克目標，最新一代的國產核望遠鏡儀器，已經完全達到了醫院提出的圖像質量要求。

中國科學院深圳先進技術研究院副院長鄭海榮說，團隊的核心就是要圍繞這些痛點裡的技術進行攻關，解決了這一子的快速思維的軟件和硬件、電子學，形成了100多個發明專利。這樣轉化效率就非常高，是精準地提煉問題、攻關。

中國核磁共振儀器成功國產化。（取自央視截圖）
中國核磁共振儀器成功國產化。（取自央視截圖）

北京 醫學

上一則

中國副外長馬朝旭見安理會事務研討班代表 秦剛仍神隱

下一則

杭州暴雨至少5死 洪水沖垮10餘房 村民：認識的3人也被沖走了

延伸閱讀

被迫？自願？深圳工程師討薪4萬墜亡 公司：不存在糾紛

被迫？自願？深圳工程師討薪4萬墜亡 公司：不存在糾紛
官方發函：中國科學院簡稱「中國科學院」網友嘲諷有何意義

官方發函：中國科學院簡稱「中國科學院」網友嘲諷有何意義
深圳房市景氣冷 地標級建案流標

深圳房市景氣冷 地標級建案流標
好可愛…深圳人搶巨大泡麵桶 23美元炒到275元

好可愛…深圳人搶巨大泡麵桶 23美元炒到275元

熱門新聞

中國外交部長秦剛近日遲遲未有公開露面，引起國際關注。(路透)

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

2023-07-17 06:05
秦剛。(路透)

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

2023-07-14 22:01
網友拿當紅電影「消失的她」改成「消失的他」酸秦剛神隱。（取材自推特）

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

2023-07-19 08:07
星巴克成了中國中年失業者的聚集地，假裝還在「上班」。（科企島公眾號）

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

2023-07-16 10:35
微信支付已經可以綁定國際信用卡。路透

微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單

2023-07-20 12:50
中國外交部長秦剛已經三周未公開露面，引發各界高度關注。（歐新社）

秦剛已「神隱」三周 學者：再不現身 顯示問題可能不輕

2023-07-16 22:20

超人氣

更多 >
加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內
倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金

倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金
華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄
恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因

恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因
川普競選推出新武器：17歲小兒子拜倫不藏了

川普競選推出新武器：17歲小兒子拜倫不藏了