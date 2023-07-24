突破海外封鎖 中國自主研發核磁共振儀器量產

中國國產核磁共振技術突破國外長期封鎖。(取材自央視新聞)

央視新聞報導，核磁共振儀器被譽為「尖端醫療設備皇冠上的明珠」，但生產技術長期被國外封鎖。中國自主研發的核磁共振儀器日前研製成功，開始量產。將核磁共振儀器搬上生產線並不是一件容易的事情，這其中不光要解決「卡脖子」的技術難題，還有如何解決科技成果轉化的問題。

據報導，中國科學院深圳先進技術研究院裡，生產線上生產的是中國自主研發的核磁共振儀器，白色的圓柱體就是正在生產中的儀器，它將出現在醫院的檢查室裡。

中國國產核磁共振技術突破國外長期封鎖。(取材自央視新聞)

北京 大學深圳醫院醫學 影像科副主任技師張輝說，它的圖像質量一點都不遜色於國際先進的核磁共振儀器生產廠家，價格也已經比以前大幅度降低了，該醫院的醫療檢查費用相對於以前也在逐步降低，這對於民眾來說，看病的時候花費會少了。

北京大學深圳醫院裡，一台自主研發的核重情況儀器正在工作，並將資料實時傳輸到15公里外的中國科學院深圳先進技術研究院。據報導，這款儀器可用於人體的全身成像，不僅分辨率更高，還加快了成像速度。

不僅在核磁共振的影像診斷裝備上有重大突破，報導說，中國科學院深圳先進技術研究院已經研發出可為肝癌和乳腺疾病提供早期的無創超聲靈敏成像技術；研發為帕金森、工程院、阿爾茨海默病提供治療的超聲神經重大儀器也開始進行臨床試驗。

中國科學院深圳先進技術研究院副院長鄭海榮說，產業帶來重大需求導向，特別是產業裡的核心技術需求導向，產業裡的「卡脖子」問題、急需破解的問題，作為研發的一個導向。

聯影醫療科技股份有限公司董事長張強說，聯影提出了針對臨床上出現的問題、我們市場上的挑戰，把這些問題總結出來，深圳先進技術研究院利用他們比較先進的研發實力來共同攻關。

市場的痛點，成為了研發單位的攻克目標，最新一代的國產核望遠鏡儀器，已經完全達到了醫院提出的圖像質量要求。