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中國開綠燈 教宗特使8月擬訪中 可望直接對話

中國新聞組／北京24日電
樞機主教祖皮8月擬訪問北京，可能觸及教廷赴中國設聯絡處等議題。圖為他6月參加在莫斯科的聖母無瑕主教座堂舉行的一場彌撒。（路透）
樞機主教祖皮8月擬訪問北京，可能觸及教廷赴中國設聯絡處等議題。圖為他6月參加在莫斯科的聖母無瑕主教座堂舉行的一場彌撒。（路透）

羅馬天主教教宗方濟各特使、樞機主教祖皮8月擬訪問北京，引發多家義大利媒體關注，提到這是中國近年首度同意教宗特使訪問，除聚焦烏克蘭人道換囚，也可能觸及教廷赴中國設處、教宗9月出訪蒙古等議題。

中央社引述義大利天主教媒體ACI新聞社報導，教宗調停俄烏戰爭的和平特使祖皮（Matteo Zuppi）繼訪問基輔、莫斯科、華府後，關鍵舞台是北京，因為這是從1980年代樞機主教艾切加雷訪中後，中方罕見再次接受教廷高層公開訪問。

1980年代訪中的艾切加雷是首位獲准公開訪問「共產中國」的樞機主教，獲得大幅報導。艾切加雷2010年投書媒體透露，他此後曾在1993、2000、2003年到中國參加會議或訪問。

義媒「晚郵報」引述梵蒂岡權威消息指出，北京已為祖皮此行「開綠燈」，雖然訪問細節與日期仍待雙方敲定，但被視為很大突破，因為雙方沒有正式外交關係，數十年來透過其他管道對話皆相當困難。

這次預定訪中的教宗和平特使團成員包括天主教團體聖艾智德副主席羅庫奇（Adriano Roccucci）。聖艾智德是力主與中國對話最重要的團體之一，常被視為教廷與中方溝通的非官方媒介。

祖皮此次擔任教宗特使，最主要使命是協調俄烏換囚議題，盼透過協商人道走廊，使被俄羅斯俘虜的大量烏克蘭兒童能藉由換囚獲釋。

晚郵報指出，為調停俄烏戰爭，祖皮需訪問對莫斯科甚具影響力的北京，但北京歡迎教宗特使的意願「並非理所當然」，儘管2018年簽署的梵中協議扮演重要角色，但諸如近期教宗事後追認中方自行任命上海主教沈斌的事件，凸顯該協議的侷限。

教廷國務院長帕洛林日前接受梵蒂岡媒體專訪時重申，教廷希望在中國設立聯絡處，祖皮與教廷國務院在出訪外交任務上密切合作，因此祖皮訪中是否會觸及設處議題也引發關注。

根據ACI新聞社報導，教廷即將在亞洲另一個共產國家越南設立常駐代表，越南國家主席武文賞23至28日訪問歐洲，將與梵蒂岡簽署相關協議。有教廷專家認為，該協議可做為解決中國問題的參考模式。

教宗 北京 義大利

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