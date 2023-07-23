秦剛神隱 王毅「代打」行程滿 華郵專欄：王最受益

肯亞總統魯托22日在奈羅比會見到肯訪問的中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅。（新華社）

中國外長秦剛 「消失」，中共中央外事辦主任王毅 非常忙碌，本月中上旬代打出席東協外長會，與美國國務卿布林肯等多國外長會面，接著還將出席金磚國家安全事務高級代表會議，結束後再訪問奈及利亞、肯亞、南非、土耳其。華盛頓郵報專欄作家透露，美國政府對秦剛消失有諸多臆測及陰謀論，更有美國官員認為，王毅可能是最大受益者。

本報系聯合報報導，在秦剛消失近一個月期間，王毅非常活躍，本月中上旬已代打出席東協外長會，與美國國務卿布林肯等多國外長雙邊會面，行程多達20個，回到北京後又與美國總統氣候特使柯瑞、「老朋友」季辛吉會面；接著還將出席24、25日在南非舉行的金磚國家安全事務高級代表會議，結束後再訪問奈及利亞、肯亞、南非、土耳其。

另據彭博報導，由於秦剛「消失」，原本欲在本月底訪華的英國外交大臣柯維立已經決定延期。兩國正在討論其他的訪問日期，而英國外交部未立即回應置評請求。

報導引述兩位知情人士指出，柯維立原定7月底訪問北京，但秦剛的缺席成為柯維立推遲中國行的主因。而有另一名消息人士稱，這只是原因之一。

華盛頓郵報21日刊登其「全球意見」欄目專欄作家羅金（Josh Rogin），題為「中國的行蹤不明外交部長，暴露習近平 統治下北京的祕密」一文。他透露，美國政府內部對秦剛已消失近一個月的問題，有諸多臆測及陰謀論。有美國官員認為，王毅可能是最大受益者。

羅金引述幾位美國官員指稱，針對秦剛的婚外情指控「可信」，但還無法予以證實。一位美國高官甚至說，秦剛在中國政府內的敵人為數眾多，他只是「略有才能」，僅因為與中國國家主席習近平走得近，就一飛衝天。秦剛的很多競爭者，均有充分理由忌妒他的飛黃騰達。據傳秦剛夫人送手工月餅給習近平夫人彭麗媛後，秦剛就進入習近平的核心社交圈。

另一位美國官員則說，問題是誰將秦剛憑藉和習近平夫婦關係密切而竄起的消息放出？誰獲益？王毅名列獲益者名單上第一名。

中國外交部網站顯示，截至昨天晚間，秦剛職位未有更動。