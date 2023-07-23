港媒：秦剛離開可能性愈來愈大 還可能影響外交問題

美國國務卿布林肯（左）6月訪問北京，和中國外長秦剛在北京釣魚台國賓館舉行會談前握手。（Getty Images）

中國外交部長秦剛 自6月25日起未公開露面，對北京與華盛頓關係的影響愈來愈大。香港南華早報刊登文章稱，秦剛的失蹤，阻礙中國國家主席習近平 與美國總統拜登可能於11月APEC 會面前在一系列問題上取得進展的能力，文章還指出，多數分析人士認為，秦剛離開的可能性愈來愈大，可能影響其他外交和官僚問題。

法廣引述南華早報報導，與習近平關係密切的秦剛自6月25日以來一直沒有在公開場合露面，這在全世界引發了謠言。中國官方將缺席歸因於未具體說明的「健康原因」。

亞洲協會政策研究所常務董事但若雲（Rorry Daniels）說，「對我來說，這表明我們對中國菁英政治知之甚少。」 但若雲說，「議程上的一個議題可能是習近平是否會來美參加11月的APEC峰會，因此無法與中國外長取得聯繫，這當然是尷尬的時機。」

美國分析人士和前官員表示，考慮到兩國領導人預計11月會晤之前正在進行的微妙外交舞蹈，秦剛長期缺席公眾視野，如果這種情況持續更長時間，可能會對美中關係產生有害影響。

分析人士表示，雖然人事問題是中國國內問題，但秦剛的外交事務使這次缺席具有更大的全球意義，而且恰逢中美兩國一直在努力修復歷史上的不良關係。

大多數分析人士認為，秦剛離開的可能性愈來愈大，這也可能影響其他外交和官僚問題。秦剛上任前曾擔任中國駐美國大使，他與外國同行建立了必須重建的個人關係。他還可能在外交部內有一些盟友，這些盟友可能會被取代，從而造成官僚動蕩，而從新大使館的資金到設施管理和員工福利等其他決定可能會被推遲。