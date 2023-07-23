德媒：烏戰前俄就操縱糧價 中國也從中獲益

烏克蘭作為全球最重要糧食出口國之一，俄烏戰爭爆發也引發全球糧價上漲。根據德國 德廣聯的調查，早在戰爭開始前數月，俄羅斯 就開始試圖操縱國際糧價，而中國也在整個過程中扮演了並不光彩的角色。有德國國會議員表示，仔細觀察中國行為，認為可解讀為中國企圖從俄烏戰爭中獲益。

德國之聲引述德廣聯獨家調查報導指出，早在戰爭開始前數月，俄羅斯以及中國就開始限制化肥出口：2021年9月，作為全球最大磷肥生產國與出口國的中國宣布對這一重要產品實施大範圍的出口管控，北京當局給出的理由是能源供應緊張，需要對高耗能的化肥產業進行調控並穩定國內的物價；同年11月，俄羅斯也跟進限制氮肥出口量。到了2022年2月2日，即戰爭開始前三星期，俄羅斯更是宣布停止氮肥出口兩個月。

德廣聯調查發現，產糧大國俄羅斯還在戰爭開始前直接限制糧食出口：2021年12月，克里姆林宮宣布從2022年2月15日起將當年上半年的小麥出口量限制在800萬噸。更為巧合的是，一星期後的2月23日，也就是俄烏戰爭開打前一天，中國海關總署發布公告，正式允許俄羅斯全境小麥進口；而這項協議則是2月初普亭訪華、與習近平宣布「俄中友誼無上限」時達成的。

根據美國方面披露的數據，即便在2022年全球糧價暴漲的時期，中國依然在全球市場收購糧食擴大儲備：2022年全年，中國進口小麥1200萬噸，比前一年增加了200萬噸。

歐洲議會對中關係代表團團長、德國綠黨籍議員包瑞翰(Reinhard Bütikofer)認為一切絕非巧合。他接受德廣聯採訪時說：「如果仔細觀察中國行為，那麼除了認為中國企圖從俄烏戰爭中獲益，不可能有其他的解讀。」

另據中國海關最新數據，中國進口俄羅斯原油屢創紀錄，俄羅斯成為今年上半年中國最大的原油供應國。上半年中俄貿易額增長40.6%，達1145.47億美元。英國金融時報引用分析稱，俄烏戰後的國際制裁，令中國進口俄石油 比其他石油輸出國組織國家便宜。