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WSJ：供應鏈盤根錯節 拜登難以手術刀式切斷中美經濟

中國新聞組／北京23日電
圖為美中兩國國旗展現在帶有半導體晶片的印刷電路板上。（路透）
圖為美中兩國國旗展現在帶有半導體晶片的印刷電路板上。（路透）

美國財政部長葉倫訪問越南時兜售「友岸外包」，力求擺脫對華依賴。不過華爾街日報指出，中國在全球供應鏈中的聯繫盤根錯節，拜登政府很難手術刀式切斷中美經濟聯繫。英特爾執行長基辛格則表示，若沒有中國訂單，全球最大芯片製造基地也沒必要建了。

觀察者網引述華爾街日報報導，葉倫在參觀河內的一家工廠時，不忘吹噓美方看到了深化與越南經濟關係的「巨大潛力」，但這家電動摩托車工廠本身就依賴中國供應的零件。事實證明，中國在全球供應鏈中的聯繫可謂盤根錯節，許多美國的夥伴國自身與中國保持著密切商貿往來，讓美國限制對華經濟聯繫變得異常複雜。

報導指出，歐盟經濟委員簡提洛尼（Paolo Gentiloni）表示，「我們需要與中國進行貿易，同時我們需要讓關鍵的戰略供應鏈更加安全」，但「說起來簡單，但實際操作並不容易」。

另據彭博社報導，美國三大芯片（晶片）巨頭英特爾、高通和輝達的首席執行長與國務卿布林肯等美高官會面，遊說拜登政府放棄對華半導體新限制政策。

報導稱，基辛格在會上告訴美官員，針對中國的限制政策沒有達到預期效果，反而會限制美企在華業務。他警告說，如果沒有來自中國的訂單，英特爾投資2000億美元在俄亥俄州建設全球最大芯片製造基地的計畫就沒必要了。

在場的輝達創始人兼CEO黃仁勳也說，限制輝達在華芯片銷售，只會給其他品牌提供機會。他曾指出，中國占據了美國科技產業約三分之一的市場，其作為半導體零部件來源地和產品終端市場的地位讓其無法取代，退出中國市場不是一種可行選項。

三大芯片巨頭高管們都認為，拜登政府對華半導體的限制政策沒有達到預期，並沒有顯著減緩中國發展人工智能的速度。

華爾街日報指出，拜登政府很難手術刀式切斷中美經濟聯繫。（路透資料照片）
華爾街日報指出，拜登政府很難手術刀式切斷中美經濟聯繫。（路透資料照片）

拜登 供應鏈 輝達

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