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習特使將赴密克羅尼西亞 參加總統就職

記者陳宥菘／綜合報導
中國國家主席習近平特使、農業農村部部長唐仁健將出席密克羅尼西亞新任總統西米納（Wesley W. Simina）的就職儀式。（取材自農業農村部網站）
中國國家主席習近平特使、農業農村部部長唐仁健將出席密克羅尼西亞新任總統西米納（Wesley W. Simina）的就職儀式。（取材自農業農村部網站）

中國外交部發言人毛寧21日宣布，應密克羅尼西亞聯邦政府邀請，國家主席習近平特使、農業農村部部長唐仁健將赴密國出席7月26日舉行的密克羅尼西亞新任總統西米納（Wesley W. Simina）的就職儀式。

密克羅尼西亞為太平洋島國之一，位居戰略性位置，是中、美地緣政治競逐的焦點之一。日前，習近平剛完成一樁與密克羅尼西亞的人事案。習近平於18日免去中駐密克羅尼西亞聯邦原大使黃崢職務，並任命吳偉為駐密克羅尼西亞為新任的特命全權大使。

美國方面，據中央社報導，美國今年5月已與密克羅尼西亞續簽「自由加盟協約」（Compact of Free Association, COFA）。根據協約內容，美國會負責這些國家的國防並提供經濟援助，而相對的，美國將獨享進入太平洋這塊廣大戰略區域的權利。

至於中密關係，據中國外交部網站消息，中國與密克羅尼西亞於於2018年同意將關係定位拉升至「全面戰略夥伴關係」。經貿方面，2022年中密貿易總額為3060萬美元，年減18.4％。其中，中方出口額3050萬美元，年降3.82%；進口額10萬美元，年降99.42%，中國對密克羅尼西亞呈現貿易順差。

值得注意的是，今年3月才傳出時任密克羅尼西亞總統帕努埃洛（David W. Panuelo），建議該國國會與政府轉向與台灣建交，並指控中國對該國實施「政治作戰」，包含在密國所屬水域從事間諜行動、賄賂當地官員，並試圖破壞密國主權。不過，帕努埃洛後來在大選失利，失去連任機會，已於5月卸下總統職務。

習近平 間諜 聯邦政府

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