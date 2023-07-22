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長春航空展26日開展 殲20殲16將同框

記者黃國樑／綜合報導
長春航空展將開幕，21日舉行新聞發布會。(取材自央視軍事微博)
長春航空展將開幕，21日舉行新聞發布會。(取材自央視軍事微博)

在21日舉行的2023年「空軍航空開放活動·長春航空展」新聞發布會上，解放軍空軍裝備部侯建中校表示，本屆航空展將有96型137件地面靜態展示裝備參展。此外，較上屆航空開放活動，現役裝備增加了無偵10、殲16、直20KA、空警500A、RCT195B數據鏈跟蹤干擾站及120自行迫榴砲等裝備。

依據「央視軍事」官方微博號訊息，今年長春航空展，以往只在圖片中看到的運油20、殲20、殲16同框畫面，將實實在在地展現在觀眾面前。

解放軍空軍日前公布，今年的長春航展將於7月26日至30日在吉林長春，圍繞「追夢空天、制勝未來」主題，展現解放軍空軍發展歷程和裝備建設成就。

新聞發布會上，解放軍空軍參謀部張壽海大校介紹說，本屆航空展將增設雙機模擬空戰展示，分別為教10同型機對抗，殲10S、殲11BS異型機對抗。此外，航空展還將展示運油20低空釋放干擾彈、運油20與殲20四機護航編隊低空通場等內容。

張壽海並表示，在今年的長春航空展上，每日將安排「王牌飛行員」，帶觀眾進行飛行模擬體驗、跳傘模擬著陸體驗等活動，增強公眾互動交流體驗感。此外，本屆航空展還將免費贈送打卡冊。

侯建表示，此次參展裝備，較上屆增加了人民空軍曾經列裝過的「部分經典機型」，參觀的民眾可以通過歷代裝備，系統了解人民解放軍空軍70多年來，裝備建設從引進消化、自主研發到創新發展的艱辛歷程。

解放軍 微博

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