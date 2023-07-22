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為迎頭趕上 德國奧迪電動車將使用中國驅動技術

中國新聞組／北京22日電

據德媒報導，在蓬勃發展的中國電動汽車市場上，德國汽車公司大眾汽車(VW，另譯福斯汽車)子公司奧迪目前處於落後地位。為了迎頭趕上，奧迪正在計畫一項集團內獨一無二的交易，將使用中國驅動技術。另外，美媒報導，中國新能源汽車搶灘登陸歐洲，歐洲傳統車企面臨變局。

法廣網引述德國「商報」和德國「焦點」周刊等綜合報導，通過與中國合作夥伴數月的談判，奧迪即將對其在中國的業務進行根本性重組。據談判人員稱，大眾子公司奧迪計畫首次使用中國合資夥伴上汽集團的技術平台。

上汽集團總工程師祖似杰20日表示，上汽集團已與奧迪達成協議，共同加速電動汽車的發展。

奧迪將通過與上汽集團和一汽集團的合資企業在中國推出其汽車產品。據一位內部人士透露，與這兩家合作夥伴的談判正在進行中。意向書有望在未來幾周內推出，合同可能在年底前簽署。

報導說，現在，來自中國的驅動技術可能很快就會出現在奧迪的四環標誌後。德國奧迪電動車的運行將依靠中國技術。

另據美國之音報導，中國國企上汽集團傳出計畫在歐洲建設新能源汽車工廠。中國新能源汽車搶灘登陸歐洲，歐洲傳統車企面臨變局。

美國之音報導，近年來，中國車企紛紛出海搶占國際市場，一些品牌在歐洲國家已經占有一席之地。國際能源署統計顯示，2022年歐洲銷售的電動汽車中，有16%是從中國進口。

福特公司的SEO吉姆·法利（Jim Farley）在摩根斯坦利舉辦的一場金融峰會上表示，他們將中國公司視為主要競爭者，而不是通用或者豐田。歐洲國家對於中國電動車不斷上升的市場份額表現出了憂慮，而歐洲傳統汽車廠商在中國的電動車市場上只占很小的比率。

德國 電動車 重組

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