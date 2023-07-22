股票全球最便宜…WSJ：重蹈日本覆轍 中國失落10年到來

華爾街日報說，中國的房地產繁榮已是過眼雲煙，只留下沉重的債務。圖為海南三亞一在建樓盤。（中新社）

財經界分析人士討論中國是否步上日本 的後塵，出現所謂「失落的10年」或「失落的20年」。華爾街日報(WSJ)指出，分析通貨緊縮等多項參數，中國股票已經是全球最便宜的股票之一，對投資 者來說，失落的十年早已到來。

報導指出，通貨緊縮，勞動力萎縮和老齡化，房地產 留下沉重的債務，現金充裕的消費者把錢包捂得緊緊的…這些中國經濟引發最多的討論，問題是，中國是否陷入中等收入陷阱，更因未富先老而雪上加霜？

報導分析稱，中國股價低於2007年水準，每股收益與2013年持平，其實中國的投資者早已經經歷一個「失落的十年」或更長的時間。

報導並指出，中國增長只來自三個方面：人口增加、資本增加或更好地利用工人和資本，也就是提高生產率。但2001年中國加入WTO後經歷一段非同尋常的增長期，但過去十多年來生產力統計數字一直在走下坡路，企業利潤不佳和股價萎靡不振是生產力疲軟的必然結果。

報導表示，當前的困境源於向經濟投入太多資本，企業和政府借貸太多來搞建設。疫情控管放開後，中國經濟復甦不如預期，真正的危險在於，這僅僅是個開始。

中國建築業投機熱潮也放大經濟增長數據，如今這種繁榮已成過去，中國經濟25%至30%靠房地產業相關支出嚴重拖累經濟，其比重必須下降，而這就是中國可能重蹈日本覆轍的原因。

中國有日本這個前車之鑑可以參照，但遺憾的是，中國並沒有採取行動。摩根史坦利亞洲區前主席羅奇(Stephen Roach)說，中國已對轉向消費主導型增長進行很多談論，但幾乎沒有採取什麼行動。

中國需要停止通過舉債解決問題，而是要鼓勵國內消費並提高生產率；但在政治上很難告訴民眾，他們在泡沫時期花錢買的住宅可能永遠無法完工，也很難讓人脈廣泛的開發商倒閉，或取消對出口商的支持。