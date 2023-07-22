股票全球最便宜…WSJ：重蹈日本覆轍 中國失落10年到來
財經界分析人士討論中國是否步上日本的後塵，出現所謂「失落的10年」或「失落的20年」。華爾街日報(WSJ)指出，分析通貨緊縮等多項參數，中國股票已經是全球最便宜的股票之一，對投資者來說，失落的十年早已到來。
報導指出，通貨緊縮，勞動力萎縮和老齡化，房地產留下沉重的債務，現金充裕的消費者把錢包捂得緊緊的…這些中國經濟引發最多的討論，問題是，中國是否陷入中等收入陷阱，更因未富先老而雪上加霜？
報導分析稱，中國股價低於2007年水準，每股收益與2013年持平，其實中國的投資者早已經經歷一個「失落的十年」或更長的時間。
報導並指出，中國增長只來自三個方面：人口增加、資本增加或更好地利用工人和資本，也就是提高生產率。但2001年中國加入WTO後經歷一段非同尋常的增長期，但過去十多年來生產力統計數字一直在走下坡路，企業利潤不佳和股價萎靡不振是生產力疲軟的必然結果。
報導表示，當前的困境源於向經濟投入太多資本，企業和政府借貸太多來搞建設。疫情控管放開後，中國經濟復甦不如預期，真正的危險在於，這僅僅是個開始。
中國建築業投機熱潮也放大經濟增長數據，如今這種繁榮已成過去，中國經濟25%至30%靠房地產業相關支出嚴重拖累經濟，其比重必須下降，而這就是中國可能重蹈日本覆轍的原因。
中國有日本這個前車之鑑可以參照，但遺憾的是，中國並沒有採取行動。摩根史坦利亞洲區前主席羅奇(Stephen Roach)說，中國已對轉向消費主導型增長進行很多談論，但幾乎沒有採取什麼行動。
中國需要停止通過舉債解決問題，而是要鼓勵國內消費並提高生產率；但在政治上很難告訴民眾，他們在泡沫時期花錢買的住宅可能永遠無法完工，也很難讓人脈廣泛的開發商倒閉，或取消對出口商的支持。
報導說，看漲者希望，近期對電商集團阿里巴巴的限制鬆動，預示著政府對企業的管控將整體放鬆，而且中國國家主席習近平可能終於希望提高生產率並實現更好的經濟增長模式。
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