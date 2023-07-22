像TikTok？ 美國運輸部長：中國電動車引發國安疑慮

美國運輸部長布塔朱吉近日表示，中國電動車企業引發美國國家安全疑慮。（路透）

中美角力戰愈演愈烈，美國繼在半導體等領域對中國祭出一連串限制之後，近來似乎又盯上了領先全球的中國電動汽車產業。美國運輸部長布塔朱吉近日表示，中國自動駕駛汽車企業在美國市場的運營，引發國家安全層面的疑慮，美國運輸部對此感到擔憂，就像人們對TikTok 的擔憂一樣。

布塔朱吉20日接受路透訪問時做了上述表示。他說，無論是硬件還是軟件，「就像人們對電訊或TikTok的擔憂一樣，人們也對（中國的）交通技術感到擔憂」。他認為，美國政府需要更好地了解這些正為美國運輸系統提供技術和建設的中國交通技術企業，他們背後的真正所有權誰屬。

自由亞洲電台報導，此前在17日，有四名美國兩黨議員聯名致信美國商務部長雷蒙多和運輸部長布塔朱吉，要求調查中國自動駕駛技術在美國的普及情況，以及能採用何種方式予以限制。

這封信寫道，包括自動駕駛技術、激光雷達、雷達、攝像頭、人工智能等在內的先進技術，都可以被用來收集美國民眾和基礎設施的數據，並可能把這些數據最終分享給中國政府。

信中並引用加州 監管機構的數據稱，有七家中國自駕車 生產公司在加州測試相關技術。包括百度的阿波羅和中國自駕車初創公司小馬智行（Pony），去年都在美國人口最多的加州測試自駕車技術。

布塔朱吉上個月在日本出席七國集團交通部長會議時曾表示，電動汽車電池的關鍵材料產能集中在中國，美國必須採用「經濟上合理、環境上合理和地緣政治上穩定」的方式，獲得這些關鍵材料。