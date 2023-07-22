中美角力新戰場？ 中查丙酸反傾銷 美盯電動車

中國商務部21日公布，7月21日起對原產於美國的進口丙酸進行反傾銷立案調查。（新華社）

中美持續不同範疇展開角力，中國商務部 21日公布，即日起對原產美國的進口丙酸立案反傾銷調查，因為5月收到江蘇化工行業協會代表中國丙酸產業提交的申請，指美國丙酸廠商採低價、降價大量傾銷，搶占或維持在中國的市場份額，對中國丙酸產業造成嚴重衝擊。與此同時，美國則盯上中國的電動車 。

商務部公告指出，江蘇省化工行業協會代表中國丙酸產業於今年5月23日向商務部請求對原產於美國的進口丙酸進行反傾銷調查。經初步審查，決定根據「反傾銷條例」第16條，對原產於美國的進口丙酸進行反傾銷立案調查。

丙酸是重要的精細化工產品和有機合成原料，主要用於生產防腐劑、防黴劑、除草劑、醫藥中間體等，廣泛應用在食品、飼料、農藥、醫藥等日常生活領域。目前，中國進口的丙酸幾乎全來自美國，近年因國產丙酸增加，進口量略減。

據報導，中國是全球主要的丙酸消費市場之一，近年需求量持續增長，2022年的消費總量比2019年增長26.71%，2023年第一季度消費量也比去年同期增加3.50%。

根據中國海關數據，中國進口的丙酸幾乎全來自於美國，2019年至2022年間，美國進口丙酸占總進口丙酸的比率在97.41%至99.99%之間，不過自2020年以來，大國產丙酸大幅增加，進口量已從2020年的3.61萬噸，跌至去年的1.67萬噸，已近砍半。

原產於美國的丙酸進口量約占中國的平均市場份額約在30%左右。不過，丙酸價格持續下降，2022年比2019年下降6.99%，來到每噸977美元。

江蘇省化工行業協會指出，美國丙酸廠商為搶占或維持在中國的市場份額，開始採取低價降價策略向中國市場大量傾銷丙酸產品，並對中國丙酸產業造成了嚴重的衝擊和損害。中國丙酸產業也沒有實現更大的規模效益，反而因此被迫降價參與競爭。

中國商務部指出，本次調查自今年7月21日起開始為期一年，應在明年7月21日前結束調查，特殊情況下可延長半年至2025年1月21日。

本月3日，中國商務部、海關總署才剛決定自8月1日起，對鎵和鍺兩種關鍵金屬實行出口管制，理由是維護國家安全和利益。鎵和鍺廣泛應用在戰略新興產業，中國是全球的供應第一大國。

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