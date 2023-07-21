季辛吉影響力不再？他擔心美把中國視「頭號敵人」

美國前國務卿季辛吉多次表達對中美關係緊繃的憂心。（Getty Images）

已過百歲的美國前國務卿 季辛吉正在中國訪問。曾為季辛吉撰寫傳記的美國歷史學者、范德堡大學歷史教授托馬斯．施瓦茨日前表示，年事已高的季辛吉近年在美國政治外交界的影響力似已不再像以前那樣；原本就認為中美兩國已經站在了懸崖之上的季辛吉擔心，美國已把中國視為「頭號敵人」，而中國也會把美國視為敵人，這將是一個危險的局面。

施瓦茨曾在2020年為季辛吉撰寫「亨利．季辛吉與美國權力：一部政治傳記」，並曾擔任美國外交關係歷史學家協會主席。施瓦茨日前接受中國官媒環球時報專訪時表示，從一個歷史學家的視角，他認為季辛吉希望美國決策者不要把國際關係簡單地視作「黑與白之間的選擇」。

為季辛吉撰寫「亨利．季辛吉與美國權力：一部政治傳記」的范德堡大學歷史教授托馬斯．施瓦茨。(取材自環球網)

施瓦茨說，今天的美國外交官缺乏對更廣泛歷史的了解。當年，季辛吉為美國外交界帶來更多對歐洲歷史的了解，尤其是歐洲和德國歷史的悲劇。因此，他能從歷史中看到危險。但今天的美國外交官有時無法意識到粗心的外交可能帶來的危險。

施瓦茨認為，季辛吉卸任後在美國政治外交界仍很有影響力，並在美國不同時期的對華關係中扮演「中間人」的角色。不過他也坦承，近年來，年事已高的季辛吉對美國外交的影響似已不再像以前；中美之間需要更多能在兩國間加強溝通的人物；但他不認為還會再有一個季辛吉這樣的角色了。

季辛吉對拜登 政府仍具一定的影響力，儘管美國領導人們並不總會聽取他的意見。某種程度上，美國國務卿布林肯最近對中國的訪問和季辛吉的影響有關——他一直鼓勵拜登政府努力改善兩國關係。

至次中美兩國爆發戰爭或衝突的可能性，施瓦茨表示，季辛吉曾表示，由於美中關係惡化，兩國可能正處於衝突爆發的前夕。季辛吉擔心，美國已把中國視為「頭號敵人」，而中國也會把美國視為敵人，這將是一個危險的局面。

黨媒北京 日報旗下「長安街知事」解讀季辛吉訪華有三個細節值得注意。一是「季辛吉是作為朋友而來」，而中方也珍視同老朋友建立的友誼；二是季辛吉曾說過「中美已經站在懸崖之上」，如果中美爆發軍事衝突，兩個大國之間的戰爭根本不存在勝利者，「獲勝的一方必須要付出不成比例的代價。」。

三是「季辛吉不代表美國政府」，評論認為，其實，無論季辛吉是自己想來，還是在替拜登政府擔任「救火隊員」，對中美關係的實質性改善確實作用有限。但也期待或許季辛吉的人生經歷可以給混亂的美國政府指出一條明路。