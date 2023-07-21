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壽桃、葫蘆…嘗1972年那味 習近平為季辛吉午宴做了這些準備

中國新聞組／北京21日電
央視節目主持人介紹午宴餐桌上為季辛吉祝壽的百顆壽桃。（取材自央視）
央視節目主持人介紹午宴餐桌上為季辛吉祝壽的百顆壽桃。（取材自央視）

中國國家主席習近平北京釣魚台國賓館會見百歲的美國前國務卿季辛吉，接待「老朋友」的用心，從午宴的布置細節就能明顯看出，不僅有石榴樹、一百個壽桃、葫蘆、平安扣等象徵美好寓意的中國元素，還布置花卉卷軸、友誼之橋等，處處可見與對季辛吉高規格的禮遇與巧思。但有學者認為，這也說明中方面對美中緊張關係的焦灼。

中國國家主席習近平20日為美國前國務卿季辛吉舉辦午宴。（取材自央視）
中國國家主席習近平20日為美國前國務卿季辛吉舉辦午宴。（取材自央視）

央視新聞報導，剛度過百歲大壽的季辛吉訪問中國逾百次，7月20日，中方悉心安排北京釣魚台國賓館一場「壽宴」，由習近平接待。席間，習近平對季辛吉說︰「你剛慶祝了100歲的生日，我祝你健康長壽。100歲、100多次到中國來，這兩個100呀，可使你這一次具有特殊意義的訪問。」

午宴餐桌上的「鮮花」畫軸。（取材自央視）
午宴餐桌上的「鮮花」畫軸。（取材自央視）

中國國家主席習近平20日為美國前國務卿季辛吉舉辦午宴，午宴餐桌上放著為季辛吉祝壽...
中國國家主席習近平20日為美國前國務卿季辛吉舉辦午宴，午宴餐桌上放著為季辛吉祝壽的百顆壽桃。（取材自央視）

午宴餐桌上的「鮮花」拱橋與壁畫拱橋遙相輝映。（取材自央視）
午宴餐桌上的「鮮花」拱橋與壁畫拱橋遙相輝映。（取材自央視）

中國為季辛吉備下的「壽宴」，現場擺設也別具意義，有用鮮花砌成的中國卷畫，畫中有釣魚台國賓館內，具標誌意義的五孔橋，象徵中美之間友誼綿長；餐桌上有「松鶴延年」布置，由九個小壽桃圍住的一個大壽桃；餐巾繩結掛上檀香木葫蘆，象徵福祿，和一個代表扣住平安和吉祥的平安扣。

畫有壽桃的瓷瓶。（取材自央視）
畫有壽桃的瓷瓶。（取材自央視）

宴會廳裡還擺放乾隆年間的景泰藍大香爐，繪上壽桃的瓷瓶，以及多種有吉祥寓意的水果，菜單中也有著歷史回味的特色。

這次午宴的菜單也十分講究，部分復刻了1972年季辛吉陪同時任美國總統尼克森訪問中國時的菜品，包含北京烤鴨、西湖醋魚、兩吃大蝦，將是一次「歷史的回味」。 

餐巾布的小釦是一個葫蘆樣式的木雕。（取材自央視）
餐巾布的小釦是一個葫蘆樣式的木雕。（取材自央視）

央視時政節目主持人還帶領觀眾看到餐盤上的細節。主持人指出，餐巾布的小釦是一個葫蘆樣式的木雕，而葫蘆代表著福壽的寓意，也能給季辛吉當作小禮物帶回美國。

 不過，這場近乎豪華奢侈的午宴也招致不少質疑。有推特用戶發文指出，「這招待的規格堪比招待金日成了」。「北京之春」榮譽主編胡平也在推特發文質問「這不叫腐敗叫什麼？」

有分析指出，這些悉心安排的細節，傳達的是中方對季辛吉這位「老朋友」的重視和禮遇，體現中國人重情講義，不忘老朋友，過去和現在為了推動中美關係發展所做出的歷史貢獻。

自由亞洲電台報導，南華早報引述消息人士透露，這次季辛吉訪華是受到中國方面的邀請。

美國艾德菲大學文理學院院長、政治學教授王維正認為，北京這麼需要季辛吉有幾方面的原因：「過去的中國領導都認為季辛吉是開啟中美關係的重要人物，而他們認為，這個（中美關係）架構是不能改的。」

同時，季辛吉的立場也是中國政府所需要的，「他們認為，季辛吉比較顧全大局，會強調中美關係在全球的重要性。但王維正認為，季辛吉在美國政壇的影響力已經淡出，現在中國政府還要依靠這位百歲政治家來施加影響力，也說明中方在面對美中緊張關係時的焦灼心理。

釣魚台 北京 習近平

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