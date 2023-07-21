壽桃、葫蘆…嘗1972年那味 習近平為季辛吉午宴做了這些準備

央視節目主持人介紹午宴餐桌上為季辛吉祝壽的百顆壽桃。（取材自央視）

中國國家主席習近平 在北京釣魚台 國賓館會見百歲的美國前國務卿季辛吉，接待「老朋友」的用心，從午宴的布置細節就能明顯看出，不僅有石榴樹、一百個壽桃、葫蘆、平安扣等象徵美好寓意的中國元素，還布置花卉卷軸、友誼之橋等，處處可見與對季辛吉高規格的禮遇與巧思。但有學者認為，這也說明中方面對美中緊張關係的焦灼。

中國國家主席習近平20日為美國前國務卿季辛吉舉辦午宴。（取材自央視）

央視新聞報導，剛度過百歲大壽的季辛吉訪問中國逾百次，7月20日，中方悉心安排北京釣魚台國賓館一場「壽宴」，由習近平接待。席間，習近平對季辛吉說︰「你剛慶祝了100歲的生日，我祝你健康長壽。100歲、100多次到中國來，這兩個100呀，可使你這一次具有特殊意義的訪問。」

午宴餐桌上的「鮮花」畫軸。（取材自央視）

中國國家主席習近平20日為美國前國務卿季辛吉舉辦午宴，午宴餐桌上放著為季辛吉祝壽的百顆壽桃。（取材自央視）

午宴餐桌上的「鮮花」拱橋與壁畫拱橋遙相輝映。（取材自央視）

中國為季辛吉備下的「壽宴」，現場擺設也別具意義，有用鮮花砌成的中國卷畫，畫中有釣魚台國賓館內，具標誌意義的五孔橋，象徵中美之間友誼綿長；餐桌上有「松鶴延年」布置，由九個小壽桃圍住的一個大壽桃；餐巾繩結掛上檀香木葫蘆，象徵福祿，和一個代表扣住平安和吉祥的平安扣。

畫有壽桃的瓷瓶。（取材自央視）

宴會廳裡還擺放乾隆年間的景泰藍大香爐，繪上壽桃的瓷瓶，以及多種有吉祥寓意的水果，菜單中也有著歷史回味的特色。

這次午宴的菜單也十分講究，部分復刻了1972年季辛吉陪同時任美國總統尼克森訪問中國時的菜品，包含北京烤鴨、西湖醋魚、兩吃大蝦，將是一次「歷史的回味」。

餐巾布的小釦是一個葫蘆樣式的木雕。（取材自央視）

央視時政節目主持人還帶領觀眾看到餐盤上的細節。主持人指出，餐巾布的小釦是一個葫蘆樣式的木雕，而葫蘆代表著福壽的寓意，也能給季辛吉當作小禮物帶回美國。

不過，這場近乎豪華奢侈的午宴也招致不少質疑。有推特用戶發文指出，「這招待的規格堪比招待金日成了」。「北京之春」榮譽主編胡平也在推特發文質問「這不叫腐敗叫什麼？」

有分析指出，這些悉心安排的細節，傳達的是中方對季辛吉這位「老朋友」的重視和禮遇，體現中國人重情講義，不忘老朋友，過去和現在為了推動中美關係發展所做出的歷史貢獻。

自由亞洲電台報導，南華早報引述消息人士透露，這次季辛吉訪華是受到中國方面的邀請。

美國艾德菲大學文理學院院長、政治學教授王維正認為，北京這麼需要季辛吉有幾方面的原因：「過去的中國領導都認為季辛吉是開啟中美關係的重要人物，而他們認為，這個（中美關係）架構是不能改的。」

同時，季辛吉的立場也是中國政府所需要的，「他們認為，季辛吉比較顧全大局，會強調中美關係在全球的重要性。但王維正認為，季辛吉在美國政壇的影響力已經淡出，現在中國政府還要依靠這位百歲政治家來施加影響力，也說明中方在面對美中緊張關係時的焦灼心理。