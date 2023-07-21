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烏克蘭高官訪中談經貿 2019年以來首次

中國新聞組／北京21日電
中國商務部。（新華社）
中國商務部。（新華社）

烏克蘭經濟部副部長卡奇卡20日在北京與中國商務部副部長凌激舉行會談，雙邊商討經貿合作議題，這是2019年以來首次有烏克蘭高階官員訪問中國。

一位消息人士告訴路透，烏克蘭經濟部副部長卡奇卡（Taras Kachka）20日與中國商務部副部長凌激，一起召開「中國－烏克蘭政府間合作委員會經貿合作分委會第七次會議」。

20日下午，烏克蘭南部敖德薩（Odesa）地方官員在通訊軟體Telegram發文稱，中國駐敖德薩總領事館大樓於當地時間昨天深夜，因為俄羅斯軍隊攻擊敖德薩市而波及受損。

目前尚不清楚敖德薩市遭俄軍攻擊，時間是在中烏兩國官員於北京會晤之前或之後。

根據中國商務部發布的會議紀要，凌激表示，中方願擴大自烏克蘭進口優質產品，並與烏方一道，積極發展互利互惠的雙邊經貿合作。

會議紀要還稱，中方願「建立兩國投資促進機構的合作關係，不斷拓展貿易和投資合作空間」。

根據中國商務部，卡奇卡指出，烏克蘭希望擴大對中國的農產品出口，「烏方將加大保護中資企業在烏安全力度。願與中方共同努力，推動兩國經貿關係健康持續發展」。

知情人士透露，卡奇卡19日抵達北京，21日離開。根據烏克蘭大使館的官網資料，烏克蘭高階官員上一次訪問中國是在2019年。

此次訪問之前，烏克蘭新任駐中大使、前烏國戰略產業部長里亞比金（Pavlo Riabikin）於上月到任，填補了前任大使於2021年2月逝世後一直懸缺的職位。

烏克蘭 商務部 北京

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