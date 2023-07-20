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中太陽能企業高管滯德被調查近月 繳納罰款後終回國

中國新聞組／北京20日電
中國太陽能企業高管6月在慕尼黑機場被德國有關部門帶走，引起國際關注。圖為北京一處太陽能園區(新華社)
中國太陽能企業高管6月在慕尼黑機場被德國有關部門帶走，引起國際關注。圖為北京一處太陽能園區(新華社)

中國太陽能(光伏)企業高管6月12日在慕尼黑機場被德國有關部門帶走，此事距今已月餘。上海證券報報導，此次事件中被帶走協助調查的太陽能企業高管在滯留德國境內近一個月後，已於十天前返回中國。

據此前公開報導，事發當晚，中國太陽能行業協會曾發布聲明稱，這次「協助調查」的只有其一人，不涉及網傳的多家中國太陽能企業，也沒有出現多名人員協助調查的情況。

上海證券報指出，近日從多個權威渠道獲悉，此次協助調查的當事人，原本是去參加在慕尼黑舉行的2023年德國慕尼黑國際太陽能技術博覽會（Intersolar Europe），但下飛機後即被帶走。

期間，他曾被短暫放回酒店履行展會工作任務，但展會後並沒有和其他參展人員一起回國，而是繼續滯留德國協助調查，涉及的問題或與2018年前中歐實施的太陽能最低價格承諾協議（MIP）有關。經過將近一個月時間滯留，7月7日，他在繳納相關罰款後終於得以回國，今後也可以繼續正常出境。

據報導，雖然此事就此暫告段落，但餘波未平。多名太陽能企業界人士和專家表示，此次事件在太陽能產業界和在歐中企引發的震動極大。盡管當事人已經回到中國，但國內太陽能企業還是要保持警惕。企業在從事海外業務時要深入研究所在國的法律法規及政策變化，努力做到合規。

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