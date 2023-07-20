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百度搜索超過熱巴 學者：秦剛傳言未完全遭審 不尋常

中國新聞組／北京20日電

中國外交部長秦剛連續三周沒有公開露面，缺席一系列外交活動，在中國不透明的政壇中，這一罕見情況引發外界關注，也激起社交媒體上網民們對於他去向的猜測。有學者表示，網上傳言未完全遭審查，非常不尋常。

來源：世界新聞網

BBC中文網報導，在中國最大的搜索引擎百度上，關鍵詞「秦剛」的搜索指數在過去7天環比增長50倍，搜索日均值超過蔡徐坤、迪麗熱巴等中國最知名的明星。百度限制了對其他更高級政治領導人的搜索指數顯示。

一些猜測也在社交媒體廣為流傳，包括一些未經證實的、涉及他私生活的傳聞。

「人們之所以對這件事感興趣，是因為他們對黑匣子裡的任何秘密都很好奇。」北京的政治評論人士吳強說，「他的失蹤凸顯了中國外交系統和高層決策體系的脆弱性。」

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎表示，鑑於中國體制的不透明性，很難說秦剛現在是真的陷入了困境，亦或他會很快再次出現在公眾面前。

但他指出，關於這名高官的傳言在網上被討論，卻沒有完全遭到審查是非常不尋常的；「沒有審查讓人們懷疑關於權力鬥爭、腐敗、濫用職權或戀情的傳言是否屬實。」

另據紐約時報報導，美國智庫亞洲協會亞洲社會政策研究所（ASPI）副主任羅素（Danny Russel）表示，對中國外交官來說，顯得尷尬而又令人不安，使得外國外交官對中國外交部的官僚政治產生更多質疑。

報導說，北京當局根深柢固的觀念就是要保密高官私生活和健康狀況，所以即便秦剛生病且正在康復的說法仍然可信，但同時也說明，北京當局不願分享壞消息的做法，只會削弱當局控制敘事的努力。

如同美國華盛頓的防務政策智庫詹姆士敦基金會（The Jamestown Foundation）高級研究員林和立所言：「保密是中共刻意選擇的運作模式，因為對他們來說，信息就是武器。」

秦剛 北京 百度

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