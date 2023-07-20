分析：北京高規格接待季辛吉盼助中美破冰 恐白忙一場

中共中央外辦主任王毅 19日在北京 會見前往中國訪問的前美國國務卿季辛吉（Henry Kissinger），高度讚揚這位中國的「老朋友」為美中關係破冰發展作出的「歷史性貢獻」，並呼籲用「季辛吉式的外交智慧」化解目前兩國關係遭遇的僵局與困境。但分析人士認為，季辛吉盼促進中美軍事對話，恐白忙一場。

美國之音報導，季辛吉曾是前美國總統尼克森打破美中關係堅冰的重要推手，即使在美中關係持續惡化的今天，他前往北京訪問，仍然受到中國政府的高度重視和熱情接待。

「博士為中美關係破冰發展做出了歷史性貢獻，為增進兩國相互了解發揮著不可替代作用。中方珍視同老朋友建立的友誼，」王毅在會見季辛吉時表示。

雖然美方高層官員接二連三訪問北京，中方並未派出高層官員回訪美國。路透報導，北京希望美方在改善美中關係方面作出某些中方要求的妥協，但美方官員表示，華盛頓目前無意與北京達成這樣的交易。

美國國務院 表示，已經注意到季辛吉對北京的訪問，但是他並不代表美國政府。不過如果季辛吉訪華歸來後向政府官員通報他訪華的情況也不會令人驚訝。

美國之音報導，中國國防部長李尚福18日在北京會見季辛吉，分析人士認為，季辛吉穿梭美中傳話盼軍事交流解凍，雖然季辛吉對美中關係仍有一定影響力，但華盛頓和北京對彼此敵意加深之際，恐無法立即改變軍事對話停滯的狀況。

據報導，美國前太平洋美軍總部聯合情報中心主任舒斯特（Carl Schuster）直言，中國領導人雖將季辛吉視為上賓，希望他能助一臂之力，但是其影響力已十分有限，「季辛吉的影響力甚至連五年前都不如了」。