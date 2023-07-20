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中國海關查日本進口海鮮輻射 抽樣改全面檢驗

中國新聞組／北京20日電

日本福島第一核電站排放核處理水引起爭議，中國海關7月起對日本進口海鮮展開全面輻射檢查，時間長達數周，已對日本企業造成打擊。日本官房長官松野博一19日證實，部分日本出口的海產品滯留在中國海關。

日本共同社報導，松野博一19日在記者會透露，發生了部分從日本出口的海產品滯留在中國海關的情況。原因可能是鑒於東京電力公司福島第一核電站處理水排海計畫，中方從嚴實施了放射性物質檢測

松野博一說，「日本產食品的安全性是得到科學證明的」。他強調將向中方要求，基於科學依據早日撤銷針對日本食品實施的進口限制。

報導指出，中國海關總署7日表示，為防範受到放射性汙染的日本食品輸入中國，中國海關禁止進口日本福島等十個縣（都）食品，並對來自日本其他地區的食品特別是水產品（含食用水生動物）嚴格審核隨附證明文件，實施100%查驗，持續加強對放射性物質的檢測監測力度，確保日本輸入中國的食品安全。

報導引述相關人士透露，中國海關總署發布聲明後立即開始檢查，對每件產品進行一一檢查。冷藏貨物預計需要兩周左右清關，而冷凍貨物預計需要一個月左右，並會被海關扣留。

港媒報導，中國駐日大使館發言人19日表示，日本民調反映，日本國內對排海問題強烈質疑和擔憂。中方再次敦促日方正視國內外合理關切和反對聲音，立即叫停計畫，忠實履行國際義務，以科學、公開、透明、安全的方式處置核污水。

日本 檢測 民調

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