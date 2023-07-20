中俄將軍演 10餘軍艦會師日本海 學者：戰略互信達高點

解放軍海軍艦艇編隊抵達聯合演習區。(取材自北海艦隊公眾號)

據解放軍 北部戰區海軍「北海艦隊」公眾號，18日上午，由解放軍導彈驅逐艦齊齊哈爾艦、貴陽艦，導彈護衛艦棗莊艦、日照艦，及綜合補給艦太湖艦組成的編隊抵達預定海域，與俄方會合，為聯合軍演「北部‧聯合-2023」做好準備，解放軍軍機更將首次從俄機場起飛；分析指雙方戰略互信達高點，美媒指出，顯示北京繼續支持莫斯科對烏克蘭的軍事行動。

日前，解放軍和俄羅斯 國防部軍發布消息，雙方海軍將舉辦聯合軍演。此次演習，中俄雙方共派出10餘艘艦艇和30餘架飛機。據指出，由5艘軍艦組成的解放軍艦艇編隊已於15日從青島的軍港啟航，前往日本 海與俄方舉行旨在「維護戰略航道安全」的聯合演習。

值得注意的是，16日美日韓三國在日本海海域舉行聯合演習，動用南韓栗谷李珥號、美國芬恩號及日本摩耶號3艘神盾級驅逐艦。

北海艦隊發布訊息指出，18日上午，由導彈驅逐艦齊齊哈爾艦、貴陽艦，導彈護衛艦棗莊艦、日照艦，以及綜合補給艦太湖艦組成的中方海上編隊抵達預定海域，與俄方參演兵力特里布茨海軍上將號、潘捷列耶夫海軍上將號、齊堅扎波夫號和轟鳴號會合，並完成中俄聯合戰役指揮部開設。

解放軍指稱，中方海上編隊於7月15日起航，在為期三天的航渡過程中，編隊組織各艦圍繞演習科目開展了針對性預先訓練，進一步完善指揮流程、熟悉演習內容。對演習的時間、地點，軍方並沒有提供任何細節，但據信演習將於未來幾天在日本海的部分地區舉行。

央視報導，此次中方參演空中兵力要在陌生機場起降、陌生區域飛行、陌生條件下保障，意味著解放軍演習空中兵力將從俄方機場起飛，與俄羅斯戰機組成編隊赴日本海參演。這將是中俄空中參演兵力首次從俄方機場起飛參加解放軍組織的戰略演習，這也是此次演習的一個亮點。

俄羅斯反潛艦抵達演習區。(取材自北海艦隊公眾號)

環球時報引述軍事專家宋忠平表示，中方兵力將首次從俄機場起飛，表明中俄戰略互信達到高點。軍事專家傅前哨稱，中國軍機從俄方機場起飛參演，大大縮短空中出擊反應時間，可更高效、快速地對日本海的威脅目標實施相應處置。