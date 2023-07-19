秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

網友拿當紅電影「消失的她」改成「消失的他」酸秦剛神隱。（取材自推特）

「當中國的外交官，必須『與狼共舞』，保家衛國...」中國外交部長——秦剛 ——自從今年6月25日之後，突然莫名「消失」，不僅缺席所有預定的外交公開行程、至今也沒有任何對外露面或談話，引發外界猜疑。中國官方起初的說法，表示「秦剛因健康原因缺席」，但至今已超過三周沒有消息，各種「確診說」、「權鬥說」、「女間諜 桃色風波說」等欠缺直接證據的謠言紛起。秦剛去哪了？外交部長的消失，對中國又會有什麼問題？目前中國微博上有關秦剛的關鍵詞雖未被封禁，但已找不到相關傳言議論、評論留言也遭到限制。

現年57歲的中國外交部長秦剛，是在2022年12月30日才確定接替王毅 、成為新任的外交部長。在此之前，秦剛長年來都在中國的外交領域活動，不過是在近5年中官運平步青雲，2018年任外交部副部長（當時外交部長為王毅）、2021年轉任駐美大使，隔年2022年10月秦剛就在中共20大當選為中共中央委員，12月接任外交部長。罕見的升官速度，也被外界解讀是習近平一手組建習家軍下的結果。

2023年6月18日，秦剛與布林肯會面。（美聯社）

從秦剛擔任駐美大使、到後來接任外交部長，就已經劍拔弩張的中美關係而言，歐美媒體解讀中國是透過「相對溫和」的秦剛來釋出與美恢復對話的善意，而先前戰狼作風強健的外交部發言人趙立堅，也在2023年1月被調離。然而儘管秦剛在中國國內被追捧為「斯文儒雅」的官員，但又強調秦剛棉裡藏針的作風特色，用於對付頭號敵人美國正合適；而在美國的解讀裡，則將秦剛視為至少不那麼好鬥的交往對象。

今年6月18日美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問中國並與秦剛舉行會談，雙方在經過敏感的間諜氣球事件之後，會面雖無太多實質突破、依然各表一貫立場，但接觸對話透露了美中雙方可以重回談判桌的可能性，降低衝突與緊張。布林肯也在這次會談中，邀請了秦剛在未來合適的機會下訪美。

與布林肯會談的一周之後，秦剛又接見了俄國、越南等國家的外交官，本來預定7月10日要在北京與來訪的歐盟外交政策高級代表博雷利（Josep Borrell）會面，雙方還會討論到烏俄戰爭的議題，但這個行程卻在會前被中國外交部突然喊停；同時原本秦剛預定還要參加在印尼雅加達舉辦的東協外長會議（中國稱為東盟），外交部也在7月11日表示「秦剛因為健康原因不會出席」、改由王毅代表參加。

2023年5月30日，秦剛與馬斯克會面。（美聯社）

從6月25日公開活動以後，秦剛自此突然「失蹤」，除了11日說的健康因素之外，沒有任何官方訊息說明秦剛到底發生什麼事、人又在哪裡。當秦剛確定不會出席東協會議時，外界已經在流傳不少猜疑，認為一連串不自然的消失，恐怕秦剛是出了什麼事情，進而有「秦剛確診說」、「捲入政治鬥爭」、甚至是傳得最繪聲繪影的「女間諜桃色風波說」。

秦剛去哪了？各種猜疑說法

儘管中國外交部給的說法，是所謂的健康因素，但7月16日中國外交部發言人汪文斌在面對外國記者追問的時候，汪文斌罕見低頭看稿沉默十幾秒才回答「前面已經說過了，下一個問題」，避答有關秦剛的詳情，又給外界更多猜想。如果只是生病，為何對外說法卻表現得避重就輕？

有言論猜測秦剛確診，但如果真是確診covid-19，照目前的診治狀況應該一周後即能恢復工作，但秦剛至今已消失24天，照理早該「抗疫回歸」。

中國外交部長秦剛自從今年6月25日之後，突然莫名「消失」，不僅缺席所有預定的外交公開行程、至今也沒有任何對外露面或談話，引發外界猜疑。（路透）

另一說認為秦剛的消失，必定是因為中共內部權力鬥爭。過往有高官忽然消失在公眾面前、長期神隱不知所蹤的案例比比皆是；而秦剛雖然身為習家軍人馬，但擢升速度之快不免招人忌，內鬥一說雖無證據但或許合理。

在社群網路上討論度最多的傳言，則是「傅二奶」的婚外情風波。外傳已婚的秦剛與鳳凰衛視的主持人傅曉田有婚外情，兩人還生下一個兒子。傅曉田曾經專訪過駐美時期的秦剛，有不少網友比對資料和傅曉田的發文，認為兩人確有嫌疑，傅曉田最後在微博上的發文是2023年4月11日，帶著兒子「Er-Kin」坐飛機赴美；弔詭的是在秦剛失蹤、謠言紛起的時候，傅曉田的微博留言區卻被屏蔽。同時也有傳言說傅曉田其實是美國指派的女間諜，成功拿下秦剛——以上婚外情和女間諜說法，都沒有任何直接證據。

過駐美時期的秦剛，曾接受傅曉田的專訪。（取材自微博）

倘若婚外情風波為真，會因此讓秦剛下台、被整治嗎？若看先前張高麗與彭帥的性侵疑雲，被指控的張高麗最後不僅紋風不動，還高坐在中共20大會議上露面。從張高麗的案例，除非秦剛涉入其他更為嚴重、可能動搖到中共權力的問題（例如謠傳的美國女間諜說），否則很難相信秦剛會因此落馬。

因為中國政權的資訊不透明與極端的人治色彩，才會有各種揣測和猜疑；過去習近平本人也曾在2012年時忽然消失一段時間，外界疑惑是否遭遇不測？因此「暗殺說」、「宮鬥說」等說法四起，最後習近平雖然又現身，但中國官方始終對於2012年的那段神隱時期沒有任何解釋。到如今秦剛一案，可能模式也會雷同。

秦剛消失了，但有那麼「嚴重」嗎？

中國外交部發言人毛寧對記者表示，外交部的工作一切正常、不受影響。當有記者問到秦剛是否「還是外交部長」時，毛寧也只回應去看外交部網站。中國外交部網站上，外交部長一欄迄今7月19日，仍然是秦剛的頁面（有中文媒體誤傳外交部刪除秦剛，其實是看錯成「主要官員」欄，此欄位本來就不會放部長）。

傅曉田最後在微博上的發文是2023年4月11日，帶著兒子「Er-Kin」坐飛機赴美。弔詭的是在秦剛失蹤、謠言紛起的時候，傅曉田的微博留言區卻被屏蔽。（取材自微博）

既然中國官方認定一切正常，那麼秦剛的失蹤有那麼嚴重嗎？就外交事務而言，中國無法交代重要官員的去向和情況，多少會影響信用和資訊透明的問題。而當前沒有部長的狀態下，重要的會面、協議、多國協商等場合，也面臨進度中斷和難以決策，儘管有前部長王毅的代理出席，亦非長久之計。

而就算日後秦剛現身回歸，中國官方能否好好解釋這段消失的日子、與秦剛打交道的其他各國又該如何面對這個可能會消失的外交官員，尤其在當前中美關係局勢緊張的狀況下，恐怕會是習近平的難題。

得知秦剛消失，上個月才碰過面的美國國務卿布林肯，已經藉由上周在印尼雅加達的會議上，與代表出席的王毅「當面表達對秦剛的關切」。

與狼共舞的秦剛：「竄訪」發明人

在2022年8月2日美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣時，中國官方用「竄訪」一詞批評裴洛西。這句帶有貶意的詞彙，其實最早就是出自秦剛之口；2006年時秦剛正擔任中國外交部發言人，當時正逢第14世達賴喇嘛要訪問以色列，一向對達賴喇嘛沒有好話的中國，當然反對所有達賴喇嘛的訪問之旅，當時的秦剛就用「四處竄訪」，批評達賴喇嘛將「西藏問題國際化，意圖分裂祖國」。

2023年3月，秦剛在兩會的外長記者會上向記者表示，自己先前駐美時被人稱為中國戰狼、但如今就任外交部長卻沒有這個稱號，秦剛頗有自嘲的意味。他在會上補充，「中國外交有足夠的厚道與善意，但當豺狼擋道、惡狼來襲，中國的外交官必須與狼共舞，保家衛國。」