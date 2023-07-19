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李強會柯瑞：發達國家應帶頭減排 給予發展國家技術支持

中國新聞組／北京19日電
前往中國訪問的美國氣候特使柯瑞（左）18日會見中國國務院總理李強（右）。（摘自柯瑞推特）
前往中國訪問的美國氣候特使柯瑞（左）18日會見中國國務院總理李強（右）。（摘自柯瑞推特）

中國國務院總理李強、中共外事辦主任王毅昨分別會見美國氣候特使柯瑞。就氣候合作議題，李強指出，雙方要承擔各自責任，遵守「共同但有區別」的責任原則，發達國家應帶頭減排，並給予發展中國家更多技術支持。柯瑞則告訴李強，今夏的氣候或變得更糟，還提及新疆上周日曾測到攝氏52.2度高溫。雙方還討論了氣候融資、中國煤炭消費和甲烷減排等問題。

柯瑞在16日抵達北京，17日與中國氣候特使解振華會談，18日與王毅會談，並會見李強。柯瑞今天將結束為期4天的訪問行程。柯瑞此行會見中方層級與美國財政部長葉倫相同，都與李強會面，沒有見國家主席習近平。

綜合路透等外電消息，柯瑞在會見李強時稱，美中在兩年前已同意幫助世界各國加速新能源轉型，不再盲目使用煤炭發電，停止砍伐森林並遏制甲烷排放。柯瑞說，在今年11月於杜拜召開的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）之前，美中兩國可在氣候合作取得更多進展。

柯瑞還向李強說，今年夏天的情況可能會變得更糟，他援引新聞報導說，中國西北部新疆地區的一個氣象站上周日測到了攝氏52.2度的歷史最高溫。李強不尋常地打斷他的話，對柯瑞所說的新疆高溫表示懷疑，柯瑞則補充道，這些預測比以往任何時候都嚴重得多。

據與會者透露，李強在會面後承認中國和其他地區面臨的嚴重氣候影響。

另據新華社報導，李強在會見時稱，要踐行多邊主義，堅持聯合國氣候變化綱要公約及巴黎協定確定的目標和原則。要承擔各自責任，遵守共同但有區別的責任原則，發達國家應帶頭減排、盡早兌現資金承諾，發展中國家要作出力所能及的貢獻。要共享科技成果，推動全球綠色低碳轉型，發達國家應給予發展中國家更多技術支持。

柯瑞18日會見王毅，王毅指出中方願同美方加強對話溝通，共同應對氣候變化。中美氣候變化合作有巨大潛力，同時離不開兩國人民的理解支持，「離不開中美關係的大環境」。

王毅還稱，希望美方奉行理性、務實、積極的對華政策，繼續堅持一個中國原則，妥善處理台灣問題。

據中方發布，柯瑞表示，美方重視穩定美中關係，始終堅持一個中國政策。妥善處理兩國間分歧和差異，共同應對氣候變化等全球性挑戰。

路透報導，王毅與柯瑞擔任外長時期曾長時間共事。兩人昨互以朋友相稱，他並直言中美這些年「溝通少了，問題就更多了」，有時候小問題會成為大問題。柯瑞告訴王毅，會談可為陷入台灣和貿易爭端的兩國關係提供全新開始，希望成為解決兩國分歧和重新定義合作關係的起點。

中國國務院總理李強（右）在北京會見美國氣候特使柯瑞，雙方討論涉及氣候融資、煤炭消...
中國國務院總理李強（右）在北京會見美國氣候特使柯瑞，雙方討論涉及氣候融資、煤炭消費等問題。（路透）

柯瑞 李強 王毅

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