中美關係徘徊低谷 季辛吉：互視對手 代價承擔不起

美國前國務卿季辛吉已滿百歲，近日再訪北京。（美聯社）

中國國務委員兼國防部 長李尚福18日在北京 會見美國前國務卿 季辛吉。就中美關係，李尚福指出，美方一些人未和中方相向而行，致使中美關係徘徊在（中美）建交以來的低谷。季辛吉則稱，美中雙方應消除誤解、和平共存、避免對抗，美中任何一方都承擔不起把對方作為對手的代價。

據中國國防部發布，李尚福在會見時指出，當今世界變亂交織，百年變局加速演進，人類社會面臨前所未有挑戰。各國人民都希望中美肩負大國責任，發揮引領作用，維護世界繁榮穩定。

他並稱，中國所走的和平發展道路是世界之福，不是世界之禍，美方應有正確的戰略判斷。新興國家與發達國家和平相處、融合發展，世界未來才會更美好。

就中美關係，李尚福指出，美方一些人未和中方相向而行，致使中美關係徘徊在建交以來的低谷，兩國相互依存的現實被漠視，合作共贏的歷史被曲解，友好溝通的氛圍被破壞。

他並指，國家主席習近平提出相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則，指明了新時期中美兩國的正確相處之道。中方始終致力於構建穩定、可預期、建設性的中美關係，希望美方與中方一道落實好兩國元首共識，共同推動兩國兩軍關係健康穩定發展。

據中方發布，季辛吉說，此訪是作為中國的朋友而來。當今世界挑戰與機遇並存，美中雙方應消除誤解、和平共存、避免對抗。歷史和實踐不斷證明，美中任何一方都承擔不起把對方作為對手的代價。