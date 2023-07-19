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日本自衛隊訪北京 中日軍方4年首度面對面交流

中國新聞組／北京19日電

日本自衛隊代表團16日抵達北京訪問，17日與解放軍智庫「中國國際戰略學會」成員會面，並拜會中共中央軍委聯合參謀部副參謀長景建峰，成為中日軍方近4年來首度面對面交流。雙方討論包括建構長期穩定的日中關係和建立互信等議題。

綜合共同社和中媒報導，日本自衛隊代表團17日在北京與中國國際戰略學會成員等，就安保課題交換了意見，隨後「禮節性拜訪」了景建峰。除就安保課題交換意見外，日本自衛隊代表團與中國國際戰略學會成員還討論了建構長期穩定的中日關係、建立互信等議題。

自衛隊代表團長、日本防衛省統合幕僚監部後方補給室長柳田篤志對這次訪中行程表示，希望以此訪為機，切身理解中方的想法。

報導提到，日本自衛隊代表團除北京行程外，後續還將前往青島、杭州、西安等地進行交流。

另據微信公眾號「櫻花觀察」指，自衛隊代表團為期九天的訪問行程，參加與解放軍「校官級幹部」之間交流項目，盼建立日中互信。

中日軍方這項交流計畫由日本「笹川和平財團」與中國國際戰略學會聯合主辦，從2001年起展開。2012年起因中日釣魚台主權爭端而中斷，直到2018年才恢復。但受新冠疫情影響，兩國軍方交流再度中斷近4年。

日本 北京 解放軍

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