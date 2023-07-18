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中運動員抱怨東奧銀牌2年後變廢鐵 金牌也曾「掉皮」

中國新聞組╱北京18日電
贏得東奧亞軍的鄭鵬飛抱怨，銀牌多處氧化「成廢鐵了」。(取材自微博)
贏得東奧亞軍的鄭鵬飛抱怨，銀牌多處氧化「成廢鐵了」。(取材自微博)

在2020東京奧運男子雙人靜水皮划艇1000米贏得亞軍的中國選手鄭鵬飛，近日在微博抱怨兩年前拿到的奧運銀牌多處氧化，出現銹漬，直指獎牌「成廢鐵了」，是他贏過的獎牌之中罕見出現氧化情況。

九派新聞報導，鄭鵬飛寫道：「我這奧運會獎牌放家裡近2年，今天拿出來一看，就這樣成廢鐵了，時間證明這就是廢品做的，國內隨便一個比賽獎牌質量都比這個好，有誰想要的？也可能是我存放不當，就事論事，沒有刻意針對誰。」

鄭鵬飛並不是第一個發現東京奧運會獎牌「質量差」的運動員，2021年8月，東京奧運會女子蹦床冠軍朱雪瑩就曾發文，稱自己的「金牌掉皮」。

不只朱雪瑩，東京奧運會男子200米混合泳冠軍得主汪順也表示，自己的金牌摳了一下摳掉了皮，自己再也不敢摳了。

另據光明日報報導，東京奧組委回應「金牌掉皮」，指剝落部分並非鍍金，而是塗在獎牌表面的一層塗膜，「不影響獎牌本身質量」；之所以塗薄膜，是為了防止獎牌出現細小划痕、凹痕和污漬，起保護作用，而這種塗膜並不會永久附著在獎牌表面。

紅星新聞報導，東京奧組委曾表示，東京奧運會獎牌的原材料，是從廢舊手機、電子設備中提煉出來的貴金屬。

贏得東奧亞軍的鄭鵬飛抱怨，銀牌多處氧化「成廢鐵了」。(取材自微博)
贏得東奧亞軍的鄭鵬飛抱怨，銀牌多處氧化「成廢鐵了」。(取材自微博)

東京奧運 運動員 微博

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