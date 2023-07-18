「秦二世」難收拾？外交部發言人避答秦剛事 凸顯官場恐懼

中國外交部長秦剛去向成謎，引起國際關注。(路透)

中國國務委員兼外長秦剛 消失三個星期，官方甚至拒絕回答外國記者追問，美國之音報導，諸多觀察家看來，秦剛戲劇性消隱，凸顯當今中國政治的凶險；自由亞洲電台署名評論則指出，在中國政壇，秦剛若只是有個「傅二奶」事小，鬧出美國國籍的「秦二世」來，才讓事情難以收拾。

在秦剛「生病」多日後，近日有外國記者詢問秦外長何時能返回工作時，中國外交部發言人汪文斌在中外記者的眾目睽睽下遲疑將近20秒鐘。報導指出，美國加州州立大學洛杉磯分校榮休教授宋永毅說，汪文斌的這種表現，顯然是源自瀰漫在中國官場無所不在的恐懼。

宋永毅說：「中國外交部的人哪怕知道一些情況，沒有得到上層領導批准前也不敢說。因為周恩來說過，外交無小事。就是說，所有的小事都要得到最高領導的批准（才能說）。」

長期觀察中國政治的中國事務專家胡平認為，汪文斌的那種戲劇性躊躇和沉默，顯然不是遇到突如其來的難以回答的問題，是中國外交部對外發言機構的一種深思熟慮的自選動作，目的是對外展示一種姿態。

在官方強調「一錘定音、定於一尊」的中國，汪文斌的猶豫，在很多觀察家看來，毫無疑問是反映一尊習近平 的猶豫；至於習近平猶豫什麼呢？宋永毅表示，答案目前只有天知道。

也有觀察家們指出，中國政治不透明，許多謠言可能錯得離譜；例如，去年10月中共 二十大之前，習近平在公眾場合出現次數較少，導致「習上李下」的謠言有聲有色，最後李克強裸退，與謠言恰恰相反。

不過許多觀察家認為，秦剛的消失，至少部分反映出中國外交部明顯的內鬥。

至於自由亞洲電台署名評論指出，雖說養情婦、包二奶在中共官場司空見慣，但壞就壞在秦剛不但私生子直接生在美國，而且還被傅姓情婦在社交媒體上主動曬出名字Er-Kin。

「Er-Kin」用了美國人讀秦剛姓氏最為接近的發音「K」，及漢語裡「二」字的拼音，傅女暗示為秦剛生了美國國籍的「秦二世」，有「逼宮」之嫌，讓當局想替他遮醜也都無計可施。

單一個傅二奶事小，生下一個美國籍的「秦二世」來，事情就大到難以收拾了；評論認為，習近平要保早保了，不會任憑事態延燒，大體上可以說秦剛凶多吉少，很可能從此在政壇銷聲匿跡。