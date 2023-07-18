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「秦剛也從我的文章裡消失了」 美國學者控南華早報刪敏感文

中國新聞組／北京18日電
南華早報為香港的英文報紙。(路透資料照片)
南華早報為香港的英文報紙。(路透資料照片)

秦剛消失了。他不僅從中國新聞中消失，也從我的文章裡消失了！」美國之音報導，一名美國學者表示，香港的英文報紙「南華早報」刪除他評論文章中與中國消失數周的外交部長秦剛有關內容。

據報導，獨立學者金培力(Philip J. Cunningham)表示，「南華早報」在沒有通知他的情況下，刪除他文章中五句關於秦剛的文字。其中幾句話特別提到曾擔任中國駐美大使的秦剛的消失。

金培力在推特上貼出截圖，他在原稿寫道：「秦剛的可能缺席是一個因素，因為在這個美中關係依然敏感的時刻，他特別適合充當橋梁。他自6月25日以來一直無故缺席，這表明他要麼生病了，要麼在政治上突然失寵。」

金培力說，作為自由撰稿人，他明白出版機構常常修改投稿人稿件中的文字，並有權決定文章的標題。但這次令他不悅的是，有關秦剛的部分是這篇文章的重點之一。

「那不只是一行字，是整整五句話，」他說，「醒一醒！中國的外交部長秦剛不見了！」

金培力的評論文章發表在7月15日，正值美國總統氣候特使柯瑞(John Kerry)訪華之際。他在文章中鼓勵美國繼續推進符合理念與標準的外交路線，就算受到北京的強勢對待和來自美國國內的批評。

「我一開始沒有想把這件事公開，因為這會給未來為『南華早報』供稿造成困難，」金培力表示，「我從來沒有當過專欄作家，但我喜歡在那裡發表文章，那是全中國最接近嚴肅報紙的一份刊物。」

「南華早報」對此尚無回應。

秦剛 柯瑞 北京

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