地緣政治影響來美決定？中國留學生現在首選是「這裡」

圖為示意圖。 (取材自財經雜誌╱視覺中國圖)

緊張的地緣政治關係，不僅影響中國學生是否赴美留學的決定，也波及跟隨美國特別緊密的一些國家的留學政策。財經雜誌報導，英國近年已經成為中國留學生 首選的留學目的地。

總部設在奧地利的市場調研機構波納德（BONARD）2023年3月針對中國學生的留學意向進行了一次調查，結果發現，英國今年是對中國學生最具吸引力的留學目的地。

在所有受訪的中國學生中，45%表示他們正在考慮去英國留學，加拿大以39%的比率位居第二，澳洲和美國則各以36%的比率並列第三。

波納德負責這次調研的一位研究人員說，在美國留學的中國學生人數下降趨勢已經持續了一段時間，而在英國留學的中國學生人數上升趨勢則「很可能會持續下去」。

無獨有偶，總部設在中國廣州的海外留學諮詢機構啟德教育集團最近的一項調查也得出了類似的結果：啟德《2023 中國留學白皮書》的數據顯示，英國已連續第五年成為中國留學生首選的留學目的地，在接受調查的中國學生中，39%表示，他們將選擇去英國留學，21%願意去美國留學，選擇香港和澳洲作為留學目的地的中國學生則各有18%。

為什麼留學英國對中國學生來說那麼有吸引力呢？

首先，在幾個權威性的全球大學排行榜中，英國的大學排名比較高，尤其是牛津大學和劍橋大學。

其次，英國學制相對較短：本科三年，碩士一年，博士攻讀年數也比其他國家短。

第三，英國大學的教學方法：英國許多大學推行的蘇格拉底教學法，對中國學生來說也極具吸引力。

第四，則是許多原來打算去美國留學的中國學生，由於對中美關係緊張、美國槍枝暴力等方面的擔憂，退而求其次，選擇了去英國留學。

報導指出，美中關係近年愈來愈緊張，美國政府已經明確把中國視為最主要的戰略競爭對手。截至2022年10月的半年期間，在美國的外國學生簽證 排名中，印度 取代了中國：發放給印度學生的F1學生簽證增至8萬7029份，幾乎是疫情前印度學生簽證數量的三倍，遠高於發放給中國學生的4萬9959份F1學生簽證。

赴美留學的中國學生人數減少，原因還包含美國大學學費過高、槍枝犯罪、美國日益嚴重的反亞裔種族主義等，也讓許多中國家長和中國學生對赴美留學望而卻步。

英國高校雖然是中美關係和中澳關係緊張的主要受益者，但也無法對國際政治局勢的變化完全「免疫」，因為英國也是美國的緊密盟友。

但這並不意味著英國高校刻意減少了對中國學生的錄取，只是意味著他們開拓了新的海外市場，擴大了錄取印度、奈及利亞等國學生的比例。