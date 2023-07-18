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韓媒：難找到替代中國市場 中美晶片戰「韓企受害大」

中國新聞組／北京18日電
SK海力士資料圖。（取材自海力士官網）
SK海力士資料圖。（取材自海力士官網）

「環球時報」昨報導，在美國號召盟友減少對中國供應鏈依賴的情況下，南韓「朝鮮日報」刊登了一篇社論，稱南韓企業「很難找到替代中國的市場」，南韓另一家媒體「時事雜誌」也刊登了一篇文章，稱南韓成為「美中半導體戰爭的最大受害者」。

環時報導引述朝鮮日報14日社論指出，南韓的大韓商會會長崔泰源說：「如果放棄中國這個大市場，我們就沒有恢復能力。」該社論說，南韓很難找到替代中國的市場，並稱這可能是南韓企業家都想說的話，「在進行爭霸的超級大國之間，南韓企業連痛苦的聲音都發不出來」。

朝鮮日報社論稱，半導體企業處於中美經濟戰最前沿，尤其如履薄冰，美國晶片法要求韓企在中國的工廠需每年審議投資，今年10月就將面臨華府審議。社論提到，南韓晶片大廠三星電子在中國生產的NAND閃存占其總產量的40%，另一家SK海力士在中國生產的DRAM和NAND分別占其總產量的40%和20%；SK海力士還收購了英特爾在大連的工廠，若無法進行升級投資，預計將遭受相當大的損失。

該社論指，當前現實是，全球晶片銷售額的三分之一來自中國，而歐洲之所以在對中關係與美國不同調，也是因為中國市場的緣故。社論最後告誡南韓政府在對中關係要「堅持原則」，但也要慎重靈活。

環球還引述另一篇時事雜誌於16日刊登、標題為「南韓成為美中半導體戰爭的最大受害者」文章稱，中國8月起將對晶片生產核心礦物鎵和鍺實施出口管制，這不僅針對美國，也是瞄準過去數年美國牽頭的對中半導體脫鉤核心框架「CHIP4」（美日韓台）。

該文章指，與美國在鎵、鍺方面有一定戰略儲備不同，南韓須隨時購買才能進行晶片生產，否則生產線將面臨停工危險。文章說，台灣晶片企業已與中國企業形成牢固合作關係，堪稱「安全閥」；南韓企業則處於必須尋找中國礦物替代來源的「火燒眉毛」境地，因此在當前情況下，「最大受害者就是南韓」。

文章還提到，加上先進光刻機運不進中國，韓企在中國的晶片工廠將面臨不小的困難。

南韓 晶片 投資

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