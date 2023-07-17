英媒：中攬前英相任金融要職 增加可信度

英國前首相卡麥隆。（路透）

英國衛報日報導，英國議會情報與安全委員會（ISC）發現，英國前首相卡麥隆（David Cameron）被任命為「10億英鎊」的中英投資 基金副主席，英國前財長丹尼-亞歷山大（Sir Danny Alexander） 被任命為亞投行副行長。曾推動中英關係進入「黃金時代」的兩人，在中國支持設置的金融機構擔任高層職務，被指幫助北京 增加可信度。

該報說，根據提供給情報監督機構的機密證據，對他們的任命是為了給中國投資和更廣泛的中國品牌增加可信度。

英國國會情報與安全委員會稱，英國前首相卡麥隆和前財長亞歷山大都是開創「英中關係黃金時代」計畫的核心人物；當年的決定，被監督機構指為完全誤判了中國政府在英國投資為中國共產黨 贏得全球技術主導地位的決心。

英國國會情報與安全委員會認為，英國對中國威脅的反應不夠充分，並補充說，中國已經滲透英國經濟。

衛報說，亞歷山大仍是亞投行的政策和戰略副總裁，而卡麥隆的投資銀行計畫，則在很大程度上宣告失敗，原因是香港民主抗議遭鎮壓導致倫敦和北京關係迅速惡化。

香港末代總督彭定康向英國國會委員會說：「我認為，他們（中國）很可能認為我們並不是完全可靠的有用的白痴…我認為，他們將我們視為一個經濟機會，一個通過獵捕精英、通過培養有用白痴、通過利用英中關係的『黃金時代』之類的手段，讓我們根據他們的意願做事情的機會」。

衛報還說，亞投行（AIIB）的全球通訊主管鮑勃-皮卡德（Bob Pickard）今年6月辭職後在推特（Twitter）上表示，亞投行由共產黨員主導，而且擁有一種可以想像到的「最有毒的文化」。

皮卡德補充道：「我很高興能離開那個糞坑。我認為，那裡由共產黨的黑幫掌握著銀行的大權。他們把一些董事會成員當作『有用的白痴』。我認為，我國政府不應該成為這個中華人民共和國（中國）工具的成員。因為現實情況是，那個銀行權力自始至終都被中國共產黨所掌控」。