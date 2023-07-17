我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

問到「六四」 百度AI「文心」突重開機：我們換個話題

北加奧克蘭機場附近同地點 華人留學生又被砸車偷竊

習近平是獨裁者？ 美氣候特使柯瑞訪中前拒附和

編譯陳曉慈／綜合報導
習近平對中亞領袖提出四個堅持，反對顏色革命和外部勢力，主張破解地區安全困境。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2023-05-19，數位典藏序號：20230519111449526】
習近平對中亞領袖提出四個堅持，反對顏色革命和外部勢力，主張破解地區安全困境。（路透）【作者：路透通訊社，日期：2023-05-19，數位典藏序號：20230519111449526】

美國「國家評論」（National Review）雜誌日前報導，美國總統氣候特使柯瑞在出訪中國前夕的13日，在聯邦眾議院外交委員會聽證會中拒絕以「獨裁者」稱呼中國國家主席習近平，立場與美國總統拜登、國務卿布林肯6月論調迥異。

拜登6月20日在舊金山一場募款活動中脫口而出，以「獨裁者」稱呼習近平。

布林肯6月19日才與習近平在北京會晤。布林肯之後在三檔美國電視節目中指稱，拜登代表所有美國人民說話，對拜登的「獨裁者」之言表達認同。

柯瑞13日在國會眾院聽證會中回答聯邦眾議員伊薩（Darrell Issa）提問時表明，習近平無疑是中國政策與發展方向的主要決策者。當伊薩問柯瑞，習近平「實際上是否是位獨裁者」時，柯瑞未予以附和，僅說「不認為談這個有什麼用」。

伊薩接著問道，是否希望拜登當初使用其他字眼指稱習近平。柯瑞答道，「講這些都像是『水過鴨背』、沒什麼用，而且我不認為我們應糾結在標籤或稱呼之類的事情上。我們應該做的，是著眼於我們試圖達成的事情核心」。柯瑞還強調，拜登與習近平關係其實非常好。

習近平 拜登 柯瑞

上一則

秦剛已「神隱」三周 學者：再不現身 顯示問題可能不輕

下一則

英媒：中攬前英相任金融要職 增加可信度

延伸閱讀

NBA／柯瑞高球名人賽摘冠創紀錄：輸給湖人讓我有時間練習

NBA／柯瑞高球名人賽摘冠創紀錄：輸給湖人讓我有時間練習
氣候特使柯瑞拒稱習「獨裁者」 與拜登、布林肯不同調

氣候特使柯瑞拒稱習「獨裁者」 與拜登、布林肯不同調
氣候特使柯瑞抵達北京 近1個月第3位赴中的美國官員

氣候特使柯瑞抵達北京 近1個月第3位赴中的美國官員
NBA／勇士新陣容 柯瑞：比去年合理多了

NBA／勇士新陣容 柯瑞：比去年合理多了

熱門新聞

秦剛。(路透)

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

2023-07-14 22:01
中國國防科技大學系統工程學院副教授馮暘赫傳出於日前車禍身亡。（取自微信公眾號）

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

2023-07-15 14:36
著名科幻小說作家郝景芳。（取材自都市快報）

葉倫訪華宴9女經濟學者 2人身分被證實 網罵：美帝認證者

2023-07-10 15:57
網上傳出一張傅姓女的微博截圖，顯示疑似在美東時間3月18日晚間，傅還替兒子發出「爸爸生日快樂」的祝福。(取材自微博)

秦剛疑出軌美女間諜 1歲「秦公子」照片流出

2023-07-15 02:30
中國外長秦剛自6月25日之後，已連續18天沒有公開露面，引發各種猜疑。(美聯社)

染新冠？涉緋聞？秦剛消失 到底怎麼了

2023-07-13 22:59
葉倫(中)訪中行的第三天便邀請六名女性經濟學家共進午餐，希望中國繼續開放的同時，也期許女性扮演關鍵角色。(Getty Images)

葉倫是吃貨？她進北京餐廳 不只吃烤鴨 還點了剁椒魚頭

2023-07-09 00:36

超人氣

更多 >
阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告
中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」
美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？
吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法

吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法
非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重