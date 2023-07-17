中罕見表彰隱蔽戰線 特務們將出動？分析：習拆身邊炸彈

中國國家主席習近平被傳拆除「埋在他身邊的炸彈」，鞏固其權力。（Getty Images）

中共 政治局委員、政法委書記陳文清14日在「全國國家安全系統表彰大會」上，8年來首次罕見要求各級黨委「要高度重視、關心支持隱蔽戰線工作」，有分析稱，此舉無異主動曝光了中共潛藏已久的「隱蔽戰線」，還公開叫板「中國的大小特務們出動了」，令人詫異。這顯示習近平 意識到中美對決的硝煙，也藉此拆除「埋在他身邊的炸彈」以鞏固其權力。

北京 青年報「政知新媒體」報導指出，陳文清出席的這場在北京人民大會堂舉行的「全國國家安全系統表彰大會」，有三個細節值得關注。

一是這是一次自2015年以來首次「罕見」召開的隱蔽戰線表彰大會，陳文清此次在表彰大會上要求，各級黨委政法委和各有關部門要高度重視、關心支持隱蔽戰線工作。

二是隱蔽戰線工作已「取得新成效」。「國安宣工作室」當天發布形象宣傳片「有我」，提到多件隱蔽戰線為鞏固和捍衛黨的執政地位所參與的事件，包括2021年「晚舟歸航」等。強調「你不必找尋我，因為我一直都在。」「我，隱蔽於無聲，亮劍於無形，在沒有硝煙的戰場上，護國安寧。」

三是從「加快」到「加速」。陳文清明確「加速推進工作體系和工作能力現代化」。當前中國所面臨的國家安全問題的複雜程度、艱鉅程度明顯加大。要堅持底線思維和極限思維，準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。

陳文清並對國家安全機關提出了四點要求：堅定擁護「兩個確立」，堅決做到「兩個維護」；堅決貫徹習近平法治思想和總體國家安全觀；忠誠履職、擔當作為，堅定維護國家主權、安全、發展利益；堅持政治建警，鍛造忠誠乾淨擔當的新時代國安鐵軍。

法廣網報導，中共的隱蔽戰線由來已久，從早期的地下黨，到打進國軍高層的特務，再到現在由龐大特工組成的國家安全機構，以及安插在各駐外機構或在留學生中間安插或發展的特務。以前是「只能做不能說」，但這場會議中，中共卻大張旗鼓公開叫板，令觀察人士詫異。

陳文清在會中強調要堅決貫徹「習近平法治思想和總體國家安全觀」，讓人恍然大悟，原來加強隱蔽戰線工作與習近平的「要堅持底線思維和極限思維，準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」有重大關係。讓人聯想這是否與習近平擔心江山不保，甚至危及他個人安全而要「埋在身邊的定時炸彈」有關？