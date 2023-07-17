中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

中國外交部長秦剛近日遲遲未有公開露面，引起國際關注。(路透資料照片)

被外界視為中國國家主席習近平 「親密助手」的外交部長秦剛 已逾20天未公開露面，引發他與某媒體傅姓女主持人外遇生子等揣測。美媒刊出評論認為，習近平此次不太可能保秦剛，一個原因是若秦剛真有私生子且在美國出生，秦剛成了美國人的爹，這是在中美對抗背景下，習近平無法接受之重。但習近平也不想留下「跟著習也不安全」的印象，保不保秦剛，習陷兩難。

美國之音刊出其特約評論員鄧聿文的評論文章指出，目前無法證實坊間有關秦剛健康、桃色醜聞的真實性，但20多天未露面，多半說明秦剛確實有問題，且問題可能不輕。這個問題也許不是男女情愛，而是別的，比如權力鬥爭或涉腐敗等。但秦剛深得習近平器重，除非在外交上違背習近平意旨，犯了方向錯誤，否則無人敢在此時覬覦其外長位子。

在這個情況下，秦剛也不大可能此時被人逮著腐敗。所以，如果秦剛確有問題，傳言和女主持人的不倫之戀的可信度很高。中國高官有一兩個甚至多個情人很普遍，秦剛若有這方面問題也很正常，習近平會放他一馬，之前張高麗也未因彭帥事件受黨紀處分。

但若據此現在就說秦剛會平安落地，可能有些早。原因在於，習近平對官員的政治要求極嚴，必須做到「政治正確」 。習近平可以秦剛是不可多得外交人才為由保其過關，然而這麼做就得考慮同他對官員「政治正確」嚴格要求相衝突的政治後果。習近平在政治上恐會得不償失。

但如不處理秦剛，會給黨內多數官員和民眾留下不好印象：只要是習近平親信，無論做什麼最後都會沒事。從而削弱他對官員「政治正確」要求的正當性，使更多人對他的反腐和用人產生質疑，並讓習的親信出現今後不管出什麼問題，習都會保他們過關的錯覺，從而更無所顧忌。習要考慮這種道德風險。

鄧聿文認為，習近平不太可能保秦剛，除上面論述兩個理由，也在於秦剛若真有私生子且在美國出生，按照美國法律，這個嬰兒自動成為美國公民 ，秦剛就成為美國人的爹，在中美對抗背景下，「你做了美國人的爹，怎麼還會全心全意執行我的旨意？」這不能不讓習對秦剛的忠誠產生懷疑。

而如果這樣，習近平也會警覺事情目的是否要削弱其權威，反讓他下決心保秦剛過關，避免其親信們覺得跟著習也不安全。

「故可說，保不保秦剛，以及如何保秦剛，習也處於兩難狀態。」文中指出，不過，綜合考量，習近平不保秦剛的可能性更大，假使證實他確有其事。