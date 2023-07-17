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印度「抗中神劇」醜化解放軍 環時：毒雞湯應抵制

中國新聞組／北京17日電
印度近日上映一檔愛國電影，情節涉及與中國此前的邊境衝突，引起中國媒體不滿。(取材自推特)
印度近日上映一檔愛國電影，情節涉及與中國此前的邊境衝突，引起中國媒體不滿。(取材自推特)

電影「印度人」（Bharateeyans）近日在印度各地上映，該片受到當地媒體和政治人物讚揚，稱其是「每個印度人必看的愛國主義影片」。不過，由於該片以中印衝突為背景，觸動中國敏感神經，有中國網民不滿，中國媒體環球時報則發表社評，稱「抗中神劇」對印度而言是「毒雞湯」。

綜合媒體報導，該片講述的故事是，六名印度年輕人前往中國執行一項「秘密任務」的冒險故事。有自媒體引述印度媒體指出，製片人尚卡奈杜(Shankar Naidu)自豪稱自己是「印度母親」的兒子，並強調印度人勇氣、團結和力量的重要性。他對中國的行為表示擔憂，指責中國侵犯印度領土。

2020年中印發生邊境衝突事件，雙方大多數參與對峙的士兵聚集在加勒萬河谷。

環球時報15日發布社評指出，該片從對白和畫面來看刻意突出了加勒萬河谷衝突的背景，製作方稱對衝突中的印度士兵傷亡表示沮喪，還呼籲印度人「團結起來」。「電影製作方在影片上映前反覆拿加勒萬衝突炒作和渲染，很明顯，這已不是一部單純的影視作品，更多是反華宣傳片。」

社評寫道，在電影的故事設計中，中國被毫不掩飾地刻畫成「壞人」以及「印度的敵人」。社評稱「這決不是什麼愛國主義電影，而是宣揚仇恨的狹隘民族主義電影」。

社評還說，這在印度並非個例，2020年中印衝突發生後不久，印度就有人開始拍攝同樣題材的「抗中神劇」，到今年還陸續有導演宣布拍攝計畫。該片上映不僅會影響中印關係，也勢必對印度造成更劇烈的反噬。「這可不是鬧著玩的，這樣的電影應該遭到抵制。」

社評並呼籲印度，稱中國對印度沒有惡意更沒有敵意，「希望印度能充分感受到中國的善意和誠意」，警惕「抗中神劇」成為印度社會的毒雞湯。

有中國網友憤慨稱：「希望印方下架影片及宣傳片，取消導演執業資格，處罰所有參加演出的演員。」

另有網友表示「各國都有涉及政治的影視作品」，「中國自己拍了一堆抗日神劇，結果印度拍個抗中就暴怒。」

印度電影「印度人」情節重提中印兩軍在加勒萬河谷衝突的細節。（視頻節突）
印度電影「印度人」情節重提中印兩軍在加勒萬河谷衝突的細節。（視頻節突）

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